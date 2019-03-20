Yeni Tristana kostümü belli oldu

4 milyon katılımcının oylarıyla, League of Legends’in sevilen karakterlerinden Tristana’nın yeni kostümü belli oldu.

20 Mart 2019, Çarşamba 12:29
- A +
Yeni Tristana kostümü belli oldu

Şubat ayında Riot Games, oyunculara yeni çıkacak Tristana kostümü için üç seçenek vermiş ve oylama sonucunda en çok oy alan kostümün gelecek yamalarda oyuna ekleneceğini belirtmişti. Oylama işlemi tamamlandı ve oyuna eklenecek kostüm belli oldu. Minik Şeytan Tristana, yakın zamanda vadiye iniyor!

Şeker Krizi ve Galaktik Topçu kostümleriyle yarışan Minik Şeytan kostümü, oyların yüzde 43’ünü toplamayı başardı. Onu yüzde 30 ile Şeker Krizi kostümü takip ederken Galaktik Topçu kostümü yüzde 27 oranında kaldı. (Playerbros)

YORUM YAZ

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Sıradaki haber yükleniyor...

Kişisel verilere ilişkin aydınlatma politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için Kişisel verilere ilişkin aydınlatma metnimizi inceleyebilirsiniz.