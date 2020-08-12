Yeni transferler idmanda!
Yeni sezon hazırlıklarına önceki gün yaptığı idmanla başlayan Beşiktaş, iki yeni oyuncusunu antrenmana dahil ettiği bildirildi. Ancak transferlerin henüz resmileşmemesi sebebiyle basına kapalı olarak yapılan antrenmanlardan N’Sakala ve Welinton’ın fotoğraflarının paylaşılmadığı belirtildi.
Siyah-Beyazlılar, Aytemiz Alanyaspor’la yollarını ayıran Fabrice N’Sakala’yla anlaşmıştı. Tecrübeli sol beke ek olarak Akdeniz ekibine Fatih Aksoy’u verip karşılığında Brezilyalı stoper Welinton’ı da alan Kara Kartal, 2 futbolcuyu da İstanbul’a getirmişti. Yeni sezon hazırlıklarına önceki gün yaptığı idmanla başlayan Beşiktaş’ın, bu 2 ismi de antrenmana dahil ettiği bildirildi. Ancak transferlerin henüz resmileşmemesi sebebiyle basına kapalı olarak yapılan antrenmanlardan N’Sakala ve Welinton’ın fotoğraflarının paylaşılmadığı belirtildi.