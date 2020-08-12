Yeni transferler idmanda!

Siyah-Beyazlılar, Aytemiz Alanyaspor’la yollarını ayıran Fabrice N’Sakala’yla anlaşmıştı. Tecrübeli sol beke ek olarak Akdeniz ekibine Fatih Aksoy’u verip karşılığında Brezilyalı stoper Welinton’ı da alan Kara Kartal, 2 futbolcuyu da İstanbul’a getirmişti. Yeni sezon hazırlıklarına önceki gün yaptığı idmanla başlayan Beşiktaş’ın, bu 2 ismi de antrenmana dahil ettiği bildirildi. Ancak transferlerin henüz resmileşmemesi sebebiyle basına kapalı olarak yapılan antrenmanlardan N’Sakala ve Welinton’ın fotoğraflarının paylaşılmadığı belirtildi.