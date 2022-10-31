Yeni transfere sürpriz talip!

Galatasaray 'da devre arası için şimdiden operasyon başladı. Yerli rotasyonu için ilk aday Halil Akbunar. Hücumda ise Haris Seferovic'in gönderilip, yerine Lyon'dan Moussa Dembele'nin gelmesi gündemde. Milot Rashica'nın bonservisinin de alınmasına kesin gözüyle bakılıyor. Öte yandan Galatasaray'ın sezon başında kadrosuna kattığı yıldız futbolcusu için Japonya'dan teklif gündemde.

DERBİ HAZIRLIKLARI BAŞLIYOR

Galatasaray'da Fatih Karagümrük galibiyeti sonrası futbolculara verilen 2 günlük izin bugün sona erdi. Galatasaray, bugün Beşiktaş derbisinin hazırlıklarına başlayacak.









Galatasaray'da kırmızı kart cezalısı Abdülkerim Bardakcı derbide forma giyemeyecek. Galatasaray Kulübü, Abdülkerim Bardakcı'nın cezasının 1 maça indirilmesi adına Tahkim Kurulu'na başvuruda bulunmuştu.









KEREM KULÜBEYE! BARIŞ ALPER 11'E

Sarı-Kırmızılılar'da bu sezon Kerem Aktürkoğlu, ortaya koyduğu futbolla hayal kırıklığı yaratan isimlerden biri oldu. 24 yaşındaki kanat oyuncusu, 12 maçta 3 gol ve bir asistlik performans sergilerken vasatı aşamadı. Milli futbolcunun, Beşiktaş derbisinde yeniden kulübüye çekileceği öğrenildi. Kerem'in yerine ise Barış Alper Yılmaz'ın oynaması için hazırlıkların yapıldığı bilgisine ulaşıldı.

HÜCUMDA DEĞİŞİKLİK

Cim Bom'da, Beşiktaş derbisinde Kerem Aktürkoğlu'nun yerine Barış Alper'in şans bulması beklenirken, hücum hattında başka bir değişiklik yapılmayacağı bildirildi. Orta alanın merkezinde Sergio Oliviera ile Lucas Torreira, önlerinde Mertens, Mata ve Barış'ın oynaması hedefleniyor. Hücumda ise yine Mauro Icardi olacak.

ÇALIMIN ADRESİ

Yaz transfer döneminde Adana Demirspor'dan, Galatasaray'a geri dönen Yunus Akgün, son dönemde yedek kulübesine hapsoldu. Ligde en az 500 dakika forma giyen oyuncular arasında maç başına 2.3 çalım atan 22 yaşındaki oyuncu, bu performansını ise istatistiklere yansıtamadı. Genç futbolcu, 10 maçta ağları havalandıramazken, yalnızca bir gol pası verdi.









ŞUTTA LİDER, GOLDE 9.

Cim Bom, bu sezon maç başına atılan şutlarda tüm rakiplerini geride bıraktı. Aslan, maç başına tam 13.7 kez rakip kaleye şut çekiyor. Fakat girilen pozisyonlara rağmen, Aslan sadece 14 gol atabildi. Cim Bom, en çok şut atma konusunda zirvede olsa da gol konusunda ligde kendisine ancak 9. sırada yer bulabildi.

OKAN BURUK ONU KADRODA İSTEMEDİ, KURTARICI OLDU

Cimbom'da teknik direktör Okan Buruk'un sezon öncesi planlarında Sacha Boey ile yer almayan Taşdemir, transfer döneminde 1. Lig takımları Göztepe ve Adanaspor'dan gelen teklifleri kabul etmedi. Mücadelesine devam eden futbolcu, bu sezon 12. haftada ilk defa Karagümrük karşısında şans buldu. Taşdemir, 3 haftadır 3 puan alamayan Galatasaray'ın kriz döneminde sahneye çıkarak kurtarıcı oldu.

6 YIL SONRA GOL ATTI

Galatasaray'ın Fatih Karagümrük ile oynadığı karşılaşmada 457 gün sonra Süper Lig'de sarı-kırmızılı formayı giyen Emre Taşdemir, 6 yıl sonra gol atmayı başardı. Futbolcu, Karagümrük'ten önce son golünü Bursaspor forması giydiği dönemde Aralık 2016’da Beşiktaş maçında ağlara yollamıştı.

HALİL AKBUNAR GÜNDEMDE!

Devre arası gelmeden Sarı-Kırmızılılar'da transfer operasyonu şimdiden başladı. Sezon başından beri yabancı kuralı nedeniyle birtürlü ideal 11'ini oynatamayan Aslan, bu doğrultuda yerli rotasyonunu genişletmek istiyor. Listenin ilk sırasında ise uzun yıllar boyunca Göztepe 'nin formasını giyen sonrasında ise Belçika ekiplerinden Westerlo'nun yolunu tutan Halil Akbunar var. Sağ kanadın yanı sıra sol kanat ve sol bekte de oynayabilen 28 yaşındaki oyuncunun, çok yönlü olması sebebiyle transfer edilmesi isteniyor. Yabancıda ise forvet hattına takviye yapılması gündemde.

SEFEROVIC GİDİYOR!

Kiralık olarak forma giyen ve bekleneni birtürlü veremeyen Haris Seferovic'in gönderilmesine kesin gözüyle bakılıyor. Yerine düşünülen isim de Moussa Dembele. Fransa Ligue 1 ekiplerinden Lyon'da görev alan yıldız oyuncunun kontratı, haziranda bitecek. Bu sebepten ötürü de Aslan, elini çabuk tutup, transferi bitirmek istiyor.

RASHICA KALMAK İSTİYOR

İç transferde de gündem Milot Rashica olacak. Norwich City'den kiralanan Kosovalı sağ kanat da Sarı-Kırmızılı kulüpte kalmayı çok istiyor. Cim Bom da bu doğrultuda 26 yaşındaki oyuncunun bonservisini almanın peşinde.

MERTENS'E JAPONYA'DAN TALİP

Takvim'in haberine göre; Galatasaray'ın sezon başında flaş bir hamle ile kadrosuna kattığı Dries Mertens için önemli bir gelişme yaşandı. Sarı-Kırmızılı kulüple 1+1 yıllık sözleşme imzalayan Belçikalı forvete Japon kulübü Vissel Kobe talip oldu.

Sezon sonu için böyle bir girişimde bulunan Vissel Kobe'nin Belçikalı yıldıza 2 yıllık sözleşme ve her sezon için 3 milyon Euro gibi cazip bir teklif sunduğu iddia edildi.

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Sezon sonunda 36 yaşında olacak olan Mertens için Sarı-Kırmızılı yönetimin opsiyon hakkını kullanmadan oyuncunun transferine izin vereceği ifade ediliyor.

Vissel Kobe de Galatasaray için hiç de yabancı bir kulüp değil. Zira Japon kulübü 2017'de Lukas Podolski'yi Galatasaray'dan transfer etmiş ve bu transfer karşılığında Sarı-Kırmızılı kulübe 2.6 milyon Euro ödenmişti.