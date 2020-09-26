Yeni transfer Dİabate kadroda
Trabzonspor, Fousseni Diabate için KAP açıklamasını yaptı... 3 taksit halinde Leicester City’ye 1 milyon 573 bin Euro bonservis bedeli ödenecek, yeni transfer de senelik 1 milyon Euro alacak. Hazır şekilde gelen 25 yaşındaki kanat oyuncusunun, bugünkü maçta kadroda olması bekleniyor
Leicester City’nin 25 yaşındaki Malili futbolcusu Fousseni Diabate’yi şehre getiren Trabzonspor’da hareketli saatler yaşanıyor... Geçen hafta Benik Afobe ve Lewis Baker’ı son anda Denizlispor karşılaşmasına yetiştiren Bordo-Mavililer, Diabate’yi de Yeni Malatyaspor maçının kadrosuna dahil etmeyi hedefliyor. Bunun için Leicester City tarafıyla gerekli prosedürler gün içinde halledildi. Oyuncuyla ilgili KAP açıklaması yapıldı. 3 taksit halinde İngiliz kulübüne 1 milyon 573 bin 170 Euro ödenecek. Eğer sonraki dönemde Diabate başka bir kulübe satılır veya kiralanırsa, ödenen bedel düşüldükten sonra elde edilen ekstra gelirin yüzde 15’i Premier Lig ekibine verilecek. 3+1 yıllık anlaşma... Yıldız oyucunun da ne kadar alacağı açıklandı. 3+1 yıllık anlaşma yapılan Diabate, senelik 1 milyon Euro garanti ücret kazanacak. İngiltere’den hazır bir şekilde gelen ve sezon öncesi kamp dönemi de geçiren Diabate’nin bugünkü Yeni Malatyaspor mücadelesinin 21 kişilik kadrosunda olması bekleniyor.