Yeni transfer Boyd takımla çalıştı

Antrenmana izinli olan Gary Medel katılmadı. Rıdvan Yılmaz, Atiba Hutchinson ve Burak Yılmaz takımdan ayrı sahada koşu çalışması yaptı. Tyler Boyd takımla birlikte çalıştı.

Teknik Direktör Abdullah Avcı yönetiminde yapılan antrenman kuvvet ve kondisyon çalışmasıydı. Antrenman sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve streching çalışması ile başladı. Pas çalışması, 5’e 2 çalışması sonrası kuvvet ve dayanıklılık koşuları yapıldı. Antrenman streching çalışması ile sona erdi.

Beşiktaş kamp çalışmalarına yarın saat 10.30 ve 18.30’da basına kapalı yapacağı antrenmanlarla devam edecek.