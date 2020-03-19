Yeni tip corona virüsü sporu derinden etkiledi!

Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs, tüm dünyayı etkisi altına aldı. Özellikle son 2 haftada Avrupa’yı derinden vuran salgın, adeta hayatı durma noktasına getirdi. Dün açıklanan verilere göre dünyada 200 binden fazla insan salgına yakalanırken, yaklaşık 8 bin 400 kişi de hayatını kaybettiği bildirildi. Hal böyle olunca birçok branşta ligler ve turnuvalar bir bir ertelenmeye başladı. Son olarak önceki gün Ukrayna’da ligler tatil edildi.

İkinci şampiyon Auckland

Geçtiğimiz günlerde Litvanya Basketbol Federasyonu, lider Zalgiris Kaunas’ı şampiyon ilan ettiğini açıklamıştı. Bu durum sonrasında benzer bir olay da Yeni Zelanda’da açıklandı. Federasyon, dün lig lideri Auckland’ın şampiyon ilan edildiğini açıkladı. Bu durum sonrasında da salgının etkili olduğu bazı ülkelerde de benzer bir yönteme başvurulabileceği bilgisine ulaşıldı.

Belirsizlik sürüyor

Virüs, dünyayı etkilerken diğer branşlardaki belirsizlik de halen devam ediyor. Özellikle basketbolda NBA ve voleybolda CEV organizasyonlarında oynanmama ihtimali üzerinde duruluyor. 6 hafta ara verilen tenis turnuvalarında ise bu sürenin uzayabileceği konuşuluyor. Hokey, hentbol ve motorsporlarında ertelenen organizasyonlar ile ilgili net bir açıklama yapılmıyor. Atletizmde ise Londra ve Boston maratonlarının ardından Diamond League de ertelenirken, son olarak da Avrupa Halter Şampiyonası’nın askıya alındığı duyurulmuştu.

Olimpiyatlar devam ediyor

Tokyo’da düzenlenmesi planlanan 2020 olimpiyatları için Japonya Başbakanı Şinzo Abe, bir sorun olmadığını dile getirmişti. Japonya Futbol Federasyonu Başkanı Kozo Tashima da son olarak salgına yakalanmıştı. Ancak Abe, halen olimpiyatların 24 Temmuz’da başlamasında bir sakınca olmadığını söylüyor. Bu doğrultuda konuyla ilgili önümüzdeki günlerde resmi bir açıklamanın yapılması bekleniyor.

Coronavirüs nedeniyle spor dünyasında yaşanan son gelişmeler:

■ İtalya Futbol Federasyonu Başkanı Gravina, “Haziran’ı geçeceğiz. İspanya ile birlikte Temmuz ayının 10-15’i gibi ligi bitirebiliriz. 700 milyon Euro’ya yakın bir zarar olacak. Maaşlarda kesintiyi de konuşabiliriz” diye konuştu.

■ La Liga ekibi Alaves, 3’ü futbolcu olmak üzere kulüpte 15 kişinin koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.

■ Chelsea’nin sahibi Roman Abramovich, önümüzdeki iki ay boyunca Stamford Bridge bölgesindeki olası salgına müdahele edecek. Abramovich, Sağlık Bakanlığı Ekiplerini, stat yakınlarındaki Millennium Hotel’e yerleştirtti, tüm masrafları kendisi ödeyecek.

■ Salgın hakkında konuşan Nuri Şahin, “EURO 2020’nin ertelenmesi doğru karar. Futbol bekleyebilir. Futbolcular olarak durmamız gerekiyordu. Her gün topa vurmamak ilginç olabilir ama kendimizi korumalıyız” dedi.

■ UEFA ve FIFA Konsey Üyesi Evelina Christillin, Avrupa’da sezonun gidişatı için Çin’in durumunu takip ettiklerini söyledi. (Çin, 18 Nisan’da başlıyor)

■ Zlatan Ibrahimovic, “Virüs Zlatan’a gelmezse, Zlatan virüse gider” dedi ve yardım kampanyası başlattığını söyledi.

■ Eski Real Madrid başkanı Lorenzo Sanz (1985-1995) virüs nedeniyle yoğun bakıma alındı.

■ Espanyol, oyuncu grubu ve teknik ekipten toplam 6 kişide koronavirüs tespit edildiğini açıkladı.

■ Alman Milli Takımı, koronavirüs için yardım kurumlarına 2.5 milyon Euro bağışlayacağını duyurdu.

■ Süresiz ertelenen Formula 1’in tahmini olarak Haziran’da başlaması düşünülüyor.