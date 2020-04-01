Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip Corona virüs (Kovid-19) salgınının dünya genelinde ekonomik ve sosyal yankıları sürerken, virüs, Batı dünyasının en önemli askeri ittifakı NATO'yu da etkiledi.

AA muhabirinin edindiği bilgilere göre, NATO karargahında ve askeri personelinde Kovid-19 tespit edilmesinin yanı sıra virüs, İttifakın tatbikatlarını da vurdu.

30 Mart itibarıyla Brüksel'de NATO karargahındaki personelden Kovid-19 tespit edilenlerin sayısı 5'e ulaştı. Tam sayı belirtilmese de dünyanın farklı yerlerindeki misyonlarda görev alan askeri personel arasında da vakaların bulunduğu bildirildi.

Karargahta, personel ve toplantı sayısı azaltılırken, zaruri olmayan iş seyahatleri de yasaklandı.

Öte yandan karargaha dışarıdan ziyaretçi kabul edilmezken, yılda iki kere yapılan dışişleri bakanları toplantısı da ilk kez sanal ortama taşındı.

Dışişleri bakanları, yarın güvenli bir hat üzerinden "ilk defa video konferans yoluyla" İttifaka ilişkin güvenlik meselelerini ele alacak.