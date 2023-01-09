Yeni teknik direktör resmen açıklandı! Jorge Jesus...

Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası'nda büyük hüsran yaşayan takımlardan biri de Portekiz olmuştu. Ronaldo gibi bir silahını yedek bırakan ve ardından Dünya Kupası'ndan elenen Portekiz Milli Takım Teknik Direktörü Fernando Santos görevden alındı.





Fernando Santos yönetimindeki Avrupa temsilcisi son 16 turunda İsviçre'yi 6-1 gibi farklı bir skorla geçmeyi başardı. Çeyrek finalde Fas ile eşleşen Portekiz, 1-0 mağlup olarak turnuvaya veda etti.

RONALDO KRİZİ

Cristiano Ronaldo'nun Teknik Direktör Fernando Santos tarafından İsviçre maçında yedek kulübesinde oturtulması polemiklere neden oldu.

Mücadelenin 6-1 kazanmasıyla bu kriz bir süre ertelendi. Fas maçında da Ronaldo yedek kulübesindeydi. İkinci yarıda oyuna giren süperstar, hakemin bitiş düdüğünün ardından gözyaşları içinde soyunma odasına gitti.

FERNANDO SANTOS GÖREVDEN ALINDI

Dünya Kupası'nda yaşanan başarısızlığın ardından Portekiz Futbol Federasyonu Başkanı Fernando Gomes, Teknik Direktör Fernando Santos ile görüşme gerçekleştirdi. Yapılan görüşmede deneyimli teknik adamla karşılıklı anlaşarak yolların ayrıldığı açıklandı.





İLK MOURİNHO’YU İSTEDİLER

Fernando Santos'un görevden alınmasının ardından Portekiz Milli Takımı'nın teknik direktörlük koltuğu için efsane teknik adam Jose Mourinho'nun ismi geçmeye başladı.

MOU MİLLİ TAKIMA SICAK BAKMADI

Jose Mourinho'dan istediği geri dönüşü alamayan Portekiz Futbol Federasyonu, diğer alternatiflere yöneldi.

JORGE JESUS DA ADAYLAR ARASINDAYDI

Ayrıca Portekiz gazetesi Record'un haberine göre Mourinho olmazsa ilk alternatifin Jorge Jesus olduğu iddia edilmişti. Hatta Jesus'un milli takım teknik direktörlüğü için görüşmeye hazır olduğunu federasyona bildirdiği yazılmıştı.

YENİ HOCA RESMEN AÇIKLANDI

2023'e kadar yeni teknik direktörünü bulamayan Portekiz Futbol Federasyonu, sonunda milli takımın başına geçen ismi resmi olarak duyurdu.

GÖREVE ROBERTO MARTİNEZ GETİRİLDİ

Federasyonun resmi sitesinden yapılan açıklamaya göre Portekiz Milli Takım Teknik Direktörlüğü koltuğunu Belçika Milli Takımı'nın eski teknik direktörü Roberto Martinez getirildi.





Yapılan resmi açıklamada 'Portekiz'in hizmetinde yeni bir lider: Hoş geldin Koç Roberto Martinez' denildi.



