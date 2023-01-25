Yeni takımı belli oldu! 'Ölüyorum, beni oynatmayın dedim' demişti...

Gençlerbirliği'nin Spor Toto 1. Lig'in 19. haftasında Bandırmaspor'a 5-2 yenildiği maça kaleci Übeyd Adıyaman, hasta şekilde ilk 11'de yer aldığı dile getirmişti. Konuk takımın 4. golünün ardından Gençlerbirliği kalecisi Übeyd'in tepkisi yayıncı kuruluştan maçı izleyenlerce net şekilde duyulmuştu.

'Beni oynatmayın dedim. Allah belamı versin, beni oynatmayın dedim'

Tribündeki taraftarlara dönen Übeyd, "38.5 derece ateşim var. Ölüyorum dedim, vallahi ölüyorum dedim. Mecalim yok. Beni oynatmayın dedim. Allah belamı versin, beni oynatmayın dedim." şeklinde serzenişte bulundu.

Kulüpten yapılan açıklamada, taraftarlara dönerek "hasta hasta oynadığı" yönünde ifadeler kullanan takım kaptanı Übeyd Adıyaman'ın "talihsizce" yaptığı bu konuşmaların dikkate alındığı ve yönetim kurulunun incelemede bulunduğu belirtilerek, şu görüşlere yer verildi:

"İncelemeler neticesinde hem kulüp doktorumuzun hem de teknik ekibimizin, 'oyuncumuzun oynayamaması' şeklinde bir açıklamaları olmamıştır. Takım kaptanımız Übeyd Adıyaman’ın, sağlık problemleri olduğu fakat maç günü kendisinin oynayamayacağı yönünde bir talebi olmadığı gibi oyuncumuz maç öncesi ısınmasına katılarak görevini yerine getirebileceğini de bizzat belirtmiştir. Hiçbir sağlık ekibi ve teknik ekibin, görevini sağlıklı bir şekilde yerine getiremeyecek oyuncuyu, oynatmak gibi basit bir hata yapmayacağı aşikardır. Her profesyonel sporcunun yükümlülükleri arasında olan 'kontrollü hayat, sağlıklı yaşam' gibi konulara da tüm futbolcularımızın özen göstermelerini hatırlatmak isteriz."

Fethiyespor'a transfer oldu

Devam eden süreçte Gençlerbirliği ile yollarını ayıran 25 yaşındaki kalecinin yeni takımı belli oldu. TFF 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Fethiyespor, ara transfer döneminde kaleci takviyesi gerçekleştirdi. Ege ekibi son olarak Gençlerbirliği forması giyen 25 yaşındaki file bikçisi Übeyd Adıyaman'ı kadrosuna dahil etti.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz son olarak Gençlerbirliği forması giyen kaleci Übeyd Adıyaman ile anlaşmıştır. 2018-2019 sezonunda Fethiyespor kalesini korumuş Übeyd, kariyerinde Bodrumspor, Fethiyespor, Gençlerbirliği, Hacettepe formalarını terletti. Übeyd’e Fethiyespor forması altında başarılar dileriz" denildi.



