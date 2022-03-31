Spor kulüpleri ve spor federasyonlarının yapısını değiştiren düzenlemeleri de içeren "spor yasası teklifi" Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonunda kabul edildi. Peki bundan sonra neler yaşanacak? Av. Burak Alcan, Spor Yasası'nın getirdiği yeniliklere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Av. Burak Alcan'ın, Spor Yasası'nın getirdiği yeniliklere ilişkin değerlendirmesi!

Komisyonda kabul edilen yeni spor yasası, spor kulüplerinin yapılanmasında önemli değişiklikler barındırmaktadır. Türkiye’de spor kulüpleri dernek statüsündeyken, yeni Yasa’da spor kulüplerinin anonim şirket olarak faaliyetlerine devam etmeleri düzenlenmiştir. Kulüplerin dernek statüsünde olması, vergi yükümlülüğünde spor kulüplerine bir takım kolaylıklar sağlasa da, kulüpler açısından ekonomik zorluklara sebep olabilmekteydi. Ayrıca spor kulübünün şirketleşmesinin, kurumsallaşması yönünde fayda sağlayacağı düşüncesindeyim.

Bunun yanı sıra spor kulüplerinin en büyük sorunlarından biri, gelirlerin yetersizliği ve giderlerin kontrolsüzlüğüdür. Bu hususa ilişkin yeni Spor Yasasında; kulüplerin gelir ve gider kalemleri belirlenmiş ve yöneticilerin alacakları temlik yetkisi kendi dönemleri, borçlanma hakları ise bir önceki dönem gelirinin %10 ‘u ile sınırlandırılmıştır. Yasaya göre, belirli bir sınırın üstündeki ödemeler banka yoluyla yapılacak, ayrıca takımlar geliri kadar borçlanacak ve denk bütçe uygulanacak. Tüm bu düzenlemeler kulüp yöneticilerin kendi dönemlerinde kontrolsüz harcamalarını önlemek ve ekonomik şeffaflık adına önemlidir. Ayrıca bu maddelere aykırılığa ilişkin kulüp yöneticilerinin şahsi mal varlığı sorumluluğu ve yasaya aykırılık haline ilişkin 1-3 yıl arası hapis cezası verilmesi Yasada düzenlenmiştir. Spor kulüp yöneticilerinin şahsi malvarlıkları ile sorumlulukları ve 1 ila 3 yıl arası hapis cezası düzenlemesinin ileride oldukça gündeme geleceği kanaatindeyim.

Nasıl sonuçlar çıkacağı asıl önemli husustur!

Her ne kadar kulüp harcamalarına ilişkin düzenleme yapılması zorunlu olsa da, kulüp yöneticilerinin sorumluluğu ve sınırlamaları dikkate alındığında, yeni çıkacak Yasanının uygulamasında nasıl sonuçlar çıkacağı asıl önemli husustur.

Spor kulüplerine, birleşerek federasyon ve konfederasyon şeklinde üst kuruluş kurma hakkı verilmiştir. Yasaya göre, spor federasyonlarının her türlü (kuruluş kanunu bulunanlar hariç) harcamaları da Spor Bakanlığı tarafından denetlenecek ve federasyon başkanları en fazla 3 dönem bu görevi yapabileceklerdir.

Yasada bir başka düzenlemede futbolcu ile imzalanacak menajerlik sözleşmelerinin noterde düzenlenmesi ve en fazla iki yıl için yapılması maddesidir. Ayrıca spor kulüplerine üye olmaya ilişkin sınırlandırmalar ve eşitliğe aykırı düzenlemelerin kaldırılmasına ilişkin madde de yeni kanunda yer almaktadır.

Yasaya göre kulüplerin anonim şirket statüsünde olacağı dikkate alındığında, Spor Yasasındaki düzenlemelerin Serbest Piyasa Kanunu ve Ticaret Kanuna paralel olması gerektiği açıktır. Ayrıca anonim şirket statüsünde olan spor kulüplerine ilişkin Bakanlığa verilen geniş denetim yetkisi de, Kanunda dikkat çeken bir diğer husustur.

Yasa bir bütün olarak değerlendirildiğinde spor kulüplerinin mevcut durum ve sorunlarına ilişkin geniş ve önemli birçok hususun düzenlendiği açıktır. Yasada düzenlenen geçici maddeler ile de yeni düzenlemeye uygunluk süreci planlanmıştır. Spor Yasasının yürürlüğe girmesinden sonra, uygulamaya ilişkin doğabilecek sorunların da yönetmeliklerle giderilmesi faydalı ve zaruri olacaktır.











