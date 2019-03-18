Yeni sezona yeni Fenerbahçe

Fenerbahçe, tarihinin en kötü sezonunu yaşıyor. Teknik direktör Ersun Yanal, önümüzdeki sene bu durumu tamamen tersine çevirip zirve mücadelesi veren bir takım yaratmak için şimdiden çalışmalara başladı. Hem Yanal’ın ekibi hem de Comolli’nin gözlemcileri, Avrupa’nın dört bir yanında oyuncu avına çıkmış vaziyette. Başarılı teknik adam ayrıca elindeki yetenekli gençleri de sahneye çıkarmayı planlıyor.

Ayew’de söz Swansea’nin

16 futbolcunun yeni sezonda da Çubuklu formayı giymesi kesin gibi görünüyor. Sözleşmesi sona erecek olan Volkan Demirel, Şener Özbayraklı ve Soldado gibi isimlerin durumu belirsiz. Bir türlü beklentileri karşılayamayan Alper Potuk da kiralık olarak gidebilir. Ayew’in kalmasını Ali Koç da Ersun Yanal da çok istiyor ancak son sözü Swansea söyleyecek. En az 7 futbolcuyla yolların ayrılması bekleniyor.

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Altyapıdan takviye

Ersun Yanal ayrıca bu sezon fazla forma vermediği Ferdi Kadıoğlu ile Oğuz Kagan Güçtekin’i yavaş yavaş 11’e monte etmeye hazırlanıyor. Deneyimli hoca, son dönemde düşüşe geçen Eljif’i form tutması için de yaz kampında özel olarak ilgilenecek. Yanal ayrıca gözünü altyapıya çevirmiş durumda. Sol bek Abdulcebrail, stoper Burak Albayrak, kanat oyuncusu Mahsun Çapkan ve U21 liginde krallık yarışında zirvede olan Yusuf Mert Tunç, A takıma yükselebilir.

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Kalacaklar: Harun Tekin, Berke Özer, Mauricio İsla, Serdar Aziz, Sadık Çiftpınar, Hasan Ali Kaldırım, Mehmet Topal, Jailson, Tolgay Arslan, Mehmet Ekici, Miha Zajc, Eljif Elmas, Oğuz Kağan Güçtekin, Ferdi Kadıoğlu, Nabil Dirar, Mathieu Valbuena, Victor Moses

Belirsizler: Volkan Demirel, Şener Özbayraklı, Alper Potuk, Andre Ayew, Roberto Soldado

Gidecekler: Carlos Kameni, Martin Skrtel, Roman Neustadter, İsmail Köybaşı, Yassine Benzia, İslam Slimani, Michael Frey

Altyapı takviyesi: Abdulcebrali Akbulut (Sol bek), Burak Albayrak (Stoper), Mahsun Çapkan (Kanat), Yusuf Mert Tunç (Forvet)

Yusuf Dursun