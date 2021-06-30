Yeni Semih Şentürk: Artem Dovbyk

Ukrayna, Euro 2020'de önemli bir başarıya imza atarken son 16 turunda galibiyeti 120+1. dakikada buldu. Normal süresi 1-1 biten maçın son anlarında Artem Dovbyk ile galibiyeti yakalayan ve İngiltere'nin rakibi olan Ukrayna'nın bu golü akıllara Semih Şentürk'ü getirdi.

Euro 2008'de Türkiye, 119.dakikada 1-0 geriye düştüğü Hırvatistan maçında 120+2.dakikada Semih Şentürk'ün mucize golüyle eşitliği sağlamıştı. Bu golün morali ile penaltılarda başarılı olan A Milli Takım yarı finale çıkmıştı. Bu gol aynı zamanda turnuva tarihinin en geç golü olmuştu.

Ukrayna'nın Dnipro takımında oynayan Artem Dovbyk, geçen sezon 27 maçta 10 gol attı. 24 yaşındaki oyuncu daha önce Danimarka'da Midtjylland ve Sonderjyske takımlarında da oynamıştı.







