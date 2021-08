Yeni programlar ve yeni yüzleri ile beIN Sports sezonu açıyor

Sporun Türkiye'deki adresi Digiturk, genişleyen ekran yüzleri kadrosuyla, 2021-2022 sezonunda izleyicilerini farklı spor dallarından dikkat çekici içerikler, en kaliteli ligler, heyecan dolu maçlar ve yepyeni programlarıyla buluşturuyor. beIN SPORTS'ta yeni yayın dönemi 9 Ağustos Pazartesi günü başladı.

Alanında uzman profesyonel kadrosu ile dünyanın en iyi liglerini, en heyecanlı maçlarını ve en kaliteli spor içeriklerini bir araya getiren Digiturk, kapsamlı portföyü ile bu sezon da sporseverlerin yüzünü güldürecek. beIN SPORTS, kanallarında yayınlanan ve geçen sezon toplamda 15 olan program sayısını bu sezon 35'in üzerine çıkaracak. Platform, yeni sezonda başarılı ekran kadrosunu Volkan Demirel, Feyyaz Uçar, Hikmet Karaman ve Ali Gültiken ile genişletecek. beIN SPORTS HD1, beIN SPORTS HD2, beIN SPORTS HD3 kanalları artık içeriklerine göre konumlandırılmaya başlanacak. beIN SPORTS HABER, yeni yorumcuları ve genişletilmiş kadrosuyla günün her saatinde en güncel haberleri izleyicileriyle buluşturacak.

Süper Lig'e Özel Programlar beIN SPORTS Ekranlarında Olacak

Sporun Türkiye'deki adresi Digiturk, 2021-2022 yayın yılında sadece Türkiye Süper Ligi'ne özel programlar da yayınlayacak. Her Süper Lig maç akşamında futbol heyecanı beIN SPORTS ekranlarında olacak. Yaklaşık 5 saat sürecek Süper Lig program maratonu Güntekin Onay'ın sunuculuğunu yaptığı ve Tugay Kerimoğlu, Feyyaz Uçar ile Volkan Demirel'in yorumlarıyla eşlik ettiği beIN Süper Lig ile başlayacak ve karşılaşmaların bitimiyle yine beIN Süper Lig ile devam edecek. Ardından Türk televizyon tarihinde bir ilk olan Trio ile günün pozisyonları; Lale Orta, Bülent Yıldırım ve Deniz Çoban'ın bakış açılarından değerlendirilecek. Süper Lig yayın maratonu; maçların teknik analizlerini izleyicilerle buluşturan, Cuma, Cumartesi ve Pazar günleri Hikmet Karaman ve Burcu Kapu'nun yer aldığı Z Raporu ile Pazartesi günleri ise İsmail Şenol ve Tamer Tuna'nın yer aldığı beIN Teknik programı ile devam edecek. Ayrıca her Perşembe Süper Lig maçlarının tartışıldığı Santra programı ve her Salı sona eren haftanın maçlarının değerlendirildiği Final programı da seyirciyle buluşacak. Süper Lig'de forma giyen farklı isimlerin de konuk olacağı Süper Hikayem de, 2021-2022 sezonunda beIN SPORTS ekranlarında olacak.





beIN SPORTS’ta Yeni Program Formatları

beIN SPORTS, bu sezon yenilikçi programlarıyla sporseverlere farklı bir deneyim yaşatacak. Barış Gerçeker’in hazırladığı ve futbolu istatistiksel yönüyle bambaşka bir açıdan bizlere taşıyan İstatistik Bankası; izleyicilerin, haftanın en dikkat çekici pozisyonlarını hem bir kalecinin hem de bir forvet oyuncusunun gözünden değerlendirmelerini sağlayacak Kaleci & Golcü; futbolu, üç farklı kuşağın, üç farklı ama eğlenceli bakış açısından gören Kuşak Çatışması ve Ali Ferahbot'un sunduğu, tanınmış radyo sesleri Cem Arslan, “Hopdedik” Ayhan Güngör ve Doğan Öncel’in yer aldığı bir spor eğlence programı olan Bi’ De Bana Sor, bu sezon beIN SPORTS ekranlarında izleyicilerle buluşacak olan dikkat çekici programlar arasında yer alıyor. Murat Caner ile Uğur Meleke’nin ekranlara taşıdığı beIN Manşet gibi sevilen ve klasikleşen programların yanı sıra Gökhan Telkenar’ın sunduğu ve motor sporları odaklı Garaj; tenise dair tüm gelişmeleri, yenilikleri izleyicileriyle buluşturan ve Ulaş Çan ile Berceste Şeber’in hazırladığı beIN Tenis gibi farklı ve renkli içeriklere sahip yeni programlar da bu yıl beIN SPORTS’ta olacak.

beIN SPORTS HABER Sporun Tüm Keyfini Evinize Taşıyacak

beIN SPORTS HABER, yeni ve klasikleşen programlarıyla en güncel haberleri izleyicilerle buluşturacak. Günün son maçı süresince tüm günün değerlendirileceği ve oynanan maçın da analiz edileceği Skor gibi programlarla taraftarlar, maçlarla ilgili tüm detayları takip edecek.

Birbirinden Deneyimli İsimler beIN SPORTS’ta

Ayrıca kadrosunu Zeynep Özdemir, Banu Yelkovan, Altan Aksoy, Burcu Kapu ve Serkan Akcan gibi isimlerle güçlendiren beIN SPORTS; Yeni Gün, Gün Ortası, Lig Merkezi ve Spor Gecesi programlarıyla sporun tüm coşkusunu izleyicilerine ulaştıracak.

Yeni Sezonda "Daha Fazla" Spor İçeriği Digiturk'te!

2021-2022 sezonu için yaptığı yeni anlaşmalarla spor içerik portföyünü oldukça genişleten Digiturk; Türkiye Süper Ligi, TFF 1. Lig, Ligue 1, Bundesliga, 2. Bundesliga, EFL Championship, EFL League 1, Turkish Airlines EuroLeague, WTA, çeşitli diğer futbol, tenis, hentbol ve motor sporları gibi birçok kaliteli spor içeriğini izleyicilerine sunacak.

Bu Sezon Bundesliga ve Messi’nin Yer Alacağı Ligue 1 Heyecanı da beIN SPORTS’ta!

Türkiye'deki Bundesliga izleyicileri; Avrupa devleri Bayern Münih, Borussia Dortmund, RB Leipzig ve şu anda Almanya’da oynayan Robert Lewandowski, André Silva ve Erling Haaland gibi yıldızların maçları da dahil olmak üzere, dünyanın en kaliteli ve en çok izlenen liglerinden birinin her golünü canlı olarak sadece beIN SPORTS’ta takip edebilecekler. Kerem Demirbay (Bayer Leverkusen) ve Emre Can (Borussia Dortmund) gibi tanıdık isimler de Bundesliga yolculuğuna beIN SPORTS ekranlarında devam edecek.

Geçtiğimiz yıl tüm Türkiye’nin yakından takip ettiği milli yıldızlarımız Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik ile şampiyonluk ipini göğüsleyen Lille; Lionel Messi, Sergio Ramos, Gianluigi Donnarumma, Achraf Hakimi, Georginio Wijnaldum gibi sansasyonel transferleriyle kadrosunu güçlendiren Paris Saint-Germain; bu sezon, Avrupa’daki gururlarımızdan Cengiz Ünder’i transfer eden Marsilya ve kıta futbolunun en önemli kulüplerinden olan Monaco, Lyon ile Sait-Etienne, Fransa Ligue 1’de zirve yarışı verirken, futbolseverler bu kıran kırana mücadeleyi 2021-2022 sezonunda beIN SPORTS ekranlarından takip edecekler.

Her Kanal Sunduğu İçeriğe Göre Konumlandırılacak

Yeni yayın döneminde sayısı neredeyse iki kat artan spor programlarını içeriklerine göre kanallara ayıran Digiturk; beIN SPORTS HD1’i Süper Lig, beIN SPORTS HD2’yi Dünya futbolu, beIN SPORTS HD3’ü ise basketbol kanalı olarak konumlandıracak.

Sporseverler, 2021-2022 sezonu boyunca beIN SPORTS ekranlarında aşağıdaki programları ve genişletilmiş kadrosuyla bu programlarda yer alacak başarılı ekran yüzlerini izleyebilecekler.

2021-2022 Sezonu beIN SPORTS Programları

beIN SPORTS HD1 (Süper Lig)

beIN Süper Lig – Güntekin Onay, Tugay Kerimoğlu, Feyyaz Uçar, Volkan Demirel

beIN Manşet – Murat Caner, Uğur Meleke

beIN Teknik – İsmail Şenol, Tamer Tuna

Santra – Ali Okancı, Ali Gültiken, Tolga Zengin

Final – Ali Okancı, Ali Gültiken, Tolga Zengin

Trio – Deniz Çoban, Lale Orta, Bülent Yıldırım

Z Raporu – Burcu Kapu, Hikmet Karaman

Süper Lig Yolu – Turgay Keskin, Tunç Kayacı

Sanal Direktör – Erdem Bitik, Raşit Altun

Taraftar – Alper Berber

Gamer – Can Önduygu, Tugay Kosova

Futbolun Şehirleri – Barbaros Çidal

Muhabir Masası – (beIN muhabirleri tarafından dönüşümlü olarak sunulacak)

Bi’ De Bana Sor – Ali Ferahbot, Cem Arslan, “Hopdedik” Ayhan Güngör, Doğan Öncel

Kaleci & Golcü – Ali Gültiken, Tolga Zengin

Kuşak Çatışması – Tunç Kayacı, Raşit Altun, Mert Yüksektepe

Süper Hikayem

Spor ve Sağlık

Farklı Açı

İstatistik Bankası

Sporun Mabetleri





beIN SPORTS HD2 (Avrupa Futbolu)

Avrupa’dan Futbol – Ali Emre Dedeoğlu, Mustafa Doğan

Avrupa’dan Futbol Panorama – Ali Emre Dedeoğlu, Mustafa Doğan





beIN SPORTS HD3 (Basketbol)

EuroLeague Maç Önü/Maç Sonu – (Didem Gürser, Ali Emre Dedeoğlu, Osman Sakallıoğlu, Seyhan Şaşko dönüşümlü olarak sunacak)

beIN EuroLeague – İsmail Şenol, İhsan Bayülken, Hakan Demirel

Taktik Tahtası – İsmail Şenol, İhsan Bayülken





beIN SPORTS HABER

Garaj – Gökhan Telkenar

Lig Merkezi – Burak Ölmez, Tunç Kayacı, Olcay Çakır

Skor – Erdem Bitik, İlker Yağcıoğlu, Altan Aksoy

Gün Ortası – Roksan Kunter, Bülent Timurlenk

Spor Gecesi – Elif Gökalp, Serkan Akcan

Spor Gecesi Hafta Sonu – Seyhan Şaşko, Raşit Altun

Dünyadan Spor – Cihan Erduran, Bülent Timurlenk

Yeni Gün – Sine Çakır, Hakan Güleç

Yeni Gün Hafta Sonu – Yonca Oskay, Banu Yelkovan

beIN Tenis – Ulaş Çan, Berceste Şeber