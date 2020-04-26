Yeni program hazırlanıyor
Süper Lig’in Haziran ayında başlama ihtimalinin belirmesiyle, Galatasaray’da da hareketli günler yaşanıyor. Teknik direktör Fatih Terim, yardımcılarıyla bir toplantı yaparak, yeni bir çalışma programı hazırlanmasını istedi.
Süper Lig’in Haziran ayında başlama ihtimalinin belirmesiyle, Galatasaray’da da hareketli günler yaşanıyor. Teknik direktör Fatih Terim, yardımcılarıyla bir toplantı yaparak, yeni bir çalışma programı hazırlanmasını istedi. Sarı-Kırmızılılar 3 haftalık bir kampla kalan maçlara hazırlanmayı düşünüyor. Terim ayrıca tüm takımın son fiziksel verilerinin toplanmasını ve buna göre bireysel bir program daha oluşturulmasını talep etti.