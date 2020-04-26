Yeni program hazırlanıyor

Süper Lig’in Haziran ayında başlama ihtimalinin belirmesiyle, Galatasaray’da da hareketli günler yaşanıyor. Teknik direktör Fatih Terim, yardımcılarıyla bir toplantı yaparak, yeni bir çalışma programı hazırlanmasını istedi. Sarı-Kırmızılılar 3 haftalık bir kampla kalan maçlara hazırlanmayı düşünüyor. Terim ayrıca tüm takımın son fiziksel verilerinin toplanmasını ve buna göre bireysel bir program daha oluşturulmasını talep etti.