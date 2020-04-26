Yeni program hazırlanıyor

Süper Lig’in Haziran ayında başlama ihtimalinin belirmesiyle, Galatasaray’da da hareketli günler yaşanıyor. Teknik direktör Fatih Terim, yardımcılarıyla bir toplantı yaparak, yeni bir çalışma programı hazırlanmasını istedi.

26 Nisan 2020, Pazar 06:58 Son Güncelleme:
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Yeni program hazırlanıyor

Süper Lig’in Haziran ayında başlama ihtimalinin belirmesiyle, Galatasaray’da da hareketli günler yaşanıyor. Teknik direktör Fatih Terim, yardımcılarıyla bir toplantı yaparak, yeni bir çalışma programı hazırlanmasını istedi. Sarı-Kırmızılılar 3 haftalık bir kampla kalan maçlara hazırlanmayı düşünüyor. Terim ayrıca tüm takımın son fiziksel verilerinin toplanmasını ve buna göre bireysel bir program daha oluşturulmasını talep etti.

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