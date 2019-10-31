Yeni PlayStation konsollarının isimleri şimdiden belirlendi

Oyun sektörü artık yeni nesil konsollar için geri sayıma geçmiş durumda. Eğer büyük bir aksilik yaşanmazsa hem Sony, hem de Microsoft yeni nesil konsollarını 2020’nin sonlarına doğru satışa sunacak.

31 Ekim 2019, Perşembe 13:09
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Yeni PlayStation konsollarının isimleri şimdiden belirlendi

Hatırlanacağı üzere şimdiki nesildeki PlayStation 4 ve Xbox One, 2013 yılında raflardaki yerini almıştı. Bir önceki nesilde yer alan konsollar ise 2006 yılında oyun severlerin beğenisine sunulmuştu. Yani her 6 – 7 yılda bir yeni nesle geçiş yapıldığını söylemek yanlış olmayacaktır.

Sony, PlayStation 5 için planlarını 2006 yılında yapmaya başlamıştı. Çünkü PS5’in isim hakları PS4 ile beraber 2006 yılında alınmıştı. Yani PS3 çıkmadan hemen önce.

Sony ilerleyen dönemde çıkacak olan yeni PlayStation konsolları için de harekete geçti. Japon konsol devi şimdiden PS6, PS7, PS8, PS9 ve PS10’un isim haklarını satın aldı. Her yeni nesil için 7 sene versek bile PS10’un isim haklarının yaklaşık olarak 35 yıl önceden alındığını söyleyebiliriz.

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