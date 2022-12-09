2022 Dünya Kupası için liglere verile arada takımlar eksiklerini belirlerken, bir yandan da transfer çalışmalarına başladı.





Bu takımlardan Real Madrid ve Barcelona uzun zamandır peşinde oldukları Brezilyalı yıldızı kadroya katmak için adeta bir transfer savaşı içerisindeler.

Palmeiras'ta forma giyen Endrick, henüz 16 yaşında olmasına rağmen, Avrupa kulüplerini peşine takmış durumda...

REAL MADRID İDDİASI

İspanyol basınında çıkan haberlere göre, Real Madrid uzun zamandır peşinde olduğu Endrick'i 60 milyon Euro ve 12 milyon Euro vergilerle birlikte transfer etti.

Genç oyuncu henüz reşit olmadığı için İspanyol devi bu transferi gerçekleştirmek için 21 Temmuz 2024 yılını beklemek zorunda. Bu tarih geldiğinde Endrick'in Real Madrid ile beş yıllık sözleşme imzalaması bekleniyor.





YOUTUBE'DAN KEŞFEDİLDİ

Endrick dört yaşındayken futbol topuyla oynamaya başladı. Babası o yaşlarda yetenekli olduğunu farkettiği Endrick'in videolarını video paylaşım sitesi YouTube'a yüklemeye başladı.

Bir süre sonra Corinthians ve Sao Paulo tarafından fark edildi. Bu takımlarda antrenmanlara dahi çıktı, ancak başka bir şehirden geldiği için kulüp ailesinin geri kalanı içinde para harcamak zorundaydı.

Corinthians ve Sao Paulo bunu kabul etmezken, Palmeiras kabul ederek Endrick'i transfer etti. Palmeiras'ın altyapısında yeteneklerini sergilemeye başlayan Endrick, 15 yaşındayken A Takım'a yükselmeyi başardı.

JAILSON'DAN ENDRICK'İN BABASINA BÜYÜK YARDIM

2014-2021 yılları arasında Palmeiras'ın kalesini koruyan Jailson, Endrick'in babasının sadece sekiz dişi olduğu için diğer çalışanlarla aynı yemeği yiyemediğini fark etti.





Endrick'in babası Douglas, yeterince beslenemediği için sürekli zayıflıyordu. Babasının bu hali genç Endrick'i endişelendiriyordu. Jailson, Endrick'in babasını dişçiye götürerek ağzına bir protez yaptırdı.

Douglas bu operasyonun sonrasında beslenmesinde bir sıkıntı yaşamadı.

İDOLÜ KİM?

İspanyol Marca ile röportaj yapan genç oyuncu kendisine idolü sorulduğunda; "Cristiano Ronaldo muhteşem bir adam. Bir fenomen. Onun izinden gitmek istiyorum" diye konuştu.

OYUN STİLİ

Her iki ayağını da kullanabilen Endrick, güçlü fiziği sayesinde kendisinden yaşça büyük rakipleriyle baş edebiliyor.

Topla harika driplingler yapan 16 yaşındaki oyuncu gol yollarında çok başarılı. Futbol dünyasına gelecek yıllarda damga vurması beklenen Endrick kendisi için, "Her zaman savaşacağım. Son dakikaya kadar çabalayacağım. Sürekli oyunun içindeyim. Asla pes etmeden baskı yaparım" ifadelerini kullanmıştı.

Burak Özdemir | Fanatik.com.tr