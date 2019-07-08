Yeni sezon hazırlıklarını ve transfer çalışmalarını sürdüren Yeni Orduspor, 2019-2020 sezonunda Teknik Direktör Cüneyt Tiryaki ile anlaştı. Tiryaki ile bir yıllık sözleşme imzalayan Yeni Orduspor’da İdari Menajerliğe ise Cevat Macit getirildi.

İmza töreninde konuşan Yeni Orduspor Kulübü Başkanı Av.Uğur Çelenk, yeni sezonda hedeflerinin şampiyonluk olduğunu belirtti.

Transfer çalışmalarını da sürdüren Yeni Orduspor, iç transferde defans oyuncusu Yusuf Orhan, forvet Burak Aydın, dış transferde Keçiörengücü’nden defans oyuncusu Batuhan Süer, Artvin Hopaspor’dan orta saha oyuncusu Mustafa Pınar, Diyarbekirspor A.Ş.’den forvet Aykut Çift, Samsunspor’un eski oyuncusu forvet Enes Keleş ile sözleşme imzaladı.