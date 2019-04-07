Yeni Orduspor - Van Büyükşehir Belediyespor: 0-3

TFF 3’üncü Lig 2’nci Grup'un 30'uncu haftasında Yeni Orduspor, sahasında konuk ettiği Van Büyükşehir Belediyespor’a 3-0 mağlup oldu.

9’uncu dakikada Yeni Orduspor’da Sebahattin Usta’nın kullandığı serbest vuruşa Mehmet Fuat Gölbaşı kafayla vurdu. Meşin yuvarlak direğin üstünden auta çıktı.

17’nci dakikada Van Büyükşehir Belediyespor’da Güney Tutcuoğlu’nun kullandığı firikte top az farkla yandan auta çıktı.

28’inci dakikada Sebahattin Usta’nın ara pasında kaleci ile karşı karşıya kalan Osman Şahin’in kaleye şutunda Van savunması golü önledi.

33’üncü dakikada Van Büyükşehir Belediyespor’un organize ettiği atakta Oktay Aydın’ın şutunda kaleci Murat Demir topu güçlükle çeldi.

40’ıncı dakikada yine konuk ekibin organize ettiği atakta Oktay Aydın’ın ara pasında kaleci ile karşı karşıya kalan Güney Tutcuoğlu’nun şutunda kaleci Murat topu parmaklarının ucuyla kornere çeldi.

41’inci dakikada Van Büyüşehir Belediyespor’da Emrah’ın ara pasında topla buluşan Güney, düzgün bir şutla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 0-1.

56’ncı dakikada Aykut Öztürk’ün sol kanattan ceza sahası içerisine ortasında Hasan Kaya'nın altıpasın içerisinde kaleye gönderdiği şut kaleciden döndü. Pozisyonun devamında Sebahattin Usta önünde kalan topa sert vurdu, top az farkla auta gitti.

57’nci dakikada Yeni Orduspor’da Furkan Işıkdemir, ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek, oyun dışı kaldı.

69’uncu dakikada Van Büyükşehir Belediyespor’un korner atışında Yeni Orduspor savunması topu ceza sahası dışına uzaklaştırdı. Samet Cantürk’ün önünde kalan topa gelişene sert bir vuruşla topu ağlarla buluşturdu: 0-2.

72’nci dakikada Yeni Orduspor’da Aykut Öztürk’ün sert şutunda kaleci Salih Şenbaş topu kornere çeldi.

77’nci dakikada Serdar Cansu’nun kaleye şutunda top ağlarla buluştu: 0-3.

80’inci dakikada Yeni Orduspor ceza sahası içerisinde oluşan karambolde Soner Birinci, boş pozisyonda kaleye gönderdiği şutta kaleci Murat gole izin vermedi.

84’üncü dakikada sağ kanattan ceza sahasına sokulan Güney’in kaleye şutunda top kaleciden döndü. Soner’in önünde kalan topta kaleci Murat gole izin vermedi.

89’uncu dakikada rakibine yaptığı sert hareket sonucunda Yeni Orduspor’da Yusuf Orhan, direkt kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Karşılaşma Van Büyükşehir Belediyespor’un 3-0’lık galibiyetiyle sona erdi.

STAT: Ordu 19 Eylül

HAKEMLER: Ali Can Soydal (xx), Hilmi Göktürk İmamoğlu (xx), Ömer Karakaya (xx)

YENİ ORDUSPOR: Murat Demir (xx), Ramazan Sal (xx), Furkan Işıkdemir (xx), Çağrı Bülbül (xx), Sebahattin Usta (xx) (Dk .61 Burak Aydın), Yusuf Orhan (xx), Fatih Selimhan Solmaz (xx), Osman Şahin (xx) (Dk. 46 Aykut Öztürk), Asım Can Çaykıran (xx), Hasan Kaya (xx), Mehmet Fuat Gölbaşı (xx)

VAN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR: Salih Şenbaş (xx), Batuhan Er (xx) (Dk. 72 Burçak Özkanca), Emrah Tacir (xx) (Dk. 62 Şerif Doğan), Serdar Cansu (xxx), Samet Cantürk (xxx), Oktay Aydın (xx), Güney Tutcuoğlu (xxx), Umut Koray Öz (xx) (Dk. 46 Soner Birinci), Barış Gök (xx), Barış Sağır (xx), Yakup Demir (xx)

GOLLER: Dk. 41 Güney Tutcuoğlu, Dk. 69 Samet Cantürk, Dk. 77 Serdar Cansu (Van Büyükşehir Belediyespor)

SARI KARTLAR: Furkan Işıkdemir, Fatih Selimhan Solmaz, Mehmet Fuat Gölbaşı (Yeni Orduspor) - Emrah Tacir (Van Büyükşehir Belediyespor)

KIRMIZI KARTLAR: Dk. 57 Furkan Işıkdemir, Dk. 89 Yusuf Orhan (Yeni Orduspor)

Mustafa KIRLAK / ORDU (DHA)