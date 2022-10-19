Yeni Onyekuru! Transfer talimatı

Galatasaray 'da Dursun Özbek'in başkan seçilmesinin ardından teknik direktör koltuğuna Okan Buruk getirildi. Şampiyonluk kadrosu kurmak isteyen Sarı-Kırmızılılar önceki sezona göre kadroyu baştan aşağı değiştirdi. Erden Timur yönetimindeki transfer komitesi dünyaca ünlü yıldızları kadrosuna kattı. Marcao Sevilla'ya 15 milyon Euro'ya satılırken bir çok oyuncuyla da yollar ayrıldı ya da kiralık olarak yollandı. Galatasaray'ın sezon başında kadrosuna katmak istediği bir ismin takibi sürüyor. Sarı-Kırmızılı takımın kadrosuna katmak istediği genç oyuncu için yakın zamanda girişimlerin yapılması bekleniyor.

13 TRANSFER YAPILDI!

Galatasaray sezona yeni bir kadroyla girdi. Erden Timur yönetiminde transfer komitesi 13 yeni futbolcuyu renklerine bağladı. Galatasaray'ın bu sezon yaptığı 13 transfer: Leo Dubois, Abdulkerim Bardakcı, Kazımcan Karataş, Sergio Oliveira, Haris Seferovic, Fredrik Midtsjö, Lucas Torreira, Dries Mertens, Mauro Icardi, Yusuf Demir, Mathias Ross, Milot Rashica ve Juan Mata...





TERİM'İN KADROSU DAĞITILDI

Fatih Terim dönemi kurulan kadrodan bir oyuncuyla da yollar ayrıldı. Transferin son günü Emre Akbaba Adana Demirspor'a, Taylan Antalyalı ve Emre Kılınç Ankaragücü'ne, Oğulcan Çağlayan Giresunspor'a, Ömer Bayram Eyüpspor'a ve Luyindama Antalyaspor'a gitti. Yine geçtiğimiz sezon forma şansı bulan isimlerden Morutan Pisa'ya, Cicaldau Birleşik Arap Emirlikleri'ne Diagne Karagümrük'e, Mostafa Mohamed Nantes'a gitti. Ayrıca Marcao Sevilla'ya satıldı.

BİR ÇOK İSİMLE YOLLAR AYRILDI!

Aytaç Kara, Ryan Babel, Jesse Sekidika, Alpaslan Öztürk, Omar Elabdellaoui, Sofianne Feghouli, Semih Kaya, Arda Turan, Fatih Öztürk gibi isimlerle yollar ayrıldı. Halil Dervişoğlu, Erick Pulgar ve Inaki Pena gibi isimler kendi takımlarına döndüler. Genç oyuncular Atalay Babacan, Kaan Arslan, Berk Balaban, Batuhan Şen, Abdussamed Karnucu ve Süleyman Luş ise tecrübe kazanmaları için kiralandı.





2 MİLYON EURO KABUL EDİLMEMİŞTİ!

Norveç basınından o dönem TV 2 Sport'un haberine göre Galatasaray, Valerenga forması giyen 21 yaşındaki genç futbolcu, Osame Sahraoui için yaklaşık 2 milyon Euro'luk bir teklif sundu. Ancak Valerenga, Galatasaray'dan gelen teklifi kabul etmedi. Norveç ekibi, genç futbolcu için daha yüksek bir bonservis talep ederken, aynı zamanda kendilerine sunulan ödeme planından da memnun kalmadılar.





MENAJERİ AÇIKLAMIŞTI!

Geçtiğimiz günlerde Norveç basınına konuşan Osame Sahraoui'nin menajeri Mohammed Fellah, futbolcunun dönemde artan performansının ardından Galatasaray'ın ilgisinin arttığını ifade etmiş, Fellah, 'Sahraoui ile ilgilenen birçok kulüp var. Bunlardan birisi de Galatasaray. Ancak bu transfer için acelemiz yok' ifadelerini kullanmıştı.

25 MAÇTA 6 GOL ATTI

21 yaşındaki Osame Sahraoui bu sezon Valerenga formasıyla 25 maçta 6 gol, 4 asistlik performans sergiledi. Fas asıllı kanat oyuncusunun kulübü ile sezon sonunda sözleşmesi bitiyor. Futbol kariyerine Valerenga forması giyerek başlayan Osame Sahraoui 93 maçta toplam 13 gollük performans ortaya koydu.

SAHRAOUI'Yİ İZLEDİLER

Galatasaray geçtiğimiz hafta sonu Valerenga ile Bodo Glimpt maçını izletti. 10 numaralı formayı giyen genç yıldız karşılaşmaya 11'de başladı ancak maçın ikinci yarısında teknik direktör Dag-Eilev Fagermo tarafından oyundan alındı. Ev sahibi Valerenga bu karşılaşmada rakibi karşısında büyük hezimete uğradı ve sahadan 6-0 mağlup ayrıldı. Bir dönem Galatasaray'ın transfer gündeminden düşmeyen Ola Solbakken Bodo Glimt formasıyla rakip fileleri bir kez havalandırdı.

SEZON SONU TRANSFER BİTEBİLİR

Valerenga sezon başında Galatasaray'ın Osame Sahraoui için yaptığı 2 milyon Euro'luk teklifi kabul etmemişti. 21 yaşındaki genç kanat oyuncusunun sözleşmesi 31 Aralık 2023'te sona erecek. Sarı-Kırmızılı takımın devre arası ya da sezon sonunda 1.70 boyundaki kanat oyuncusu için yeni bir hamle yapması bekleniyor.





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OSAME SAHROUI KİMDİR?

Osame Sahraoui, 11 Haziran 2001'de Norveç'in başkenti Oslo'da dünyaya

geldi. Eylül 2022 itibariyle 21 yaşındadır. 1,70 boyundaki futbolcu, Eliteserien kulüplerinden Valerenga'da profesyonel olarak forma giyiyor. Sağ ayağını kullanabilen oyuncu, sol kanat; on numara ve sağ kanat pozisyonlarında oynayabiliyor. Takımıyla olan kontratı Aralık 2023'te sona erecek.

FAS ASILLI NORVEÇLİ

Osame Sahraoui, Fas asıllı göçmen bir anne ile babanın oğlu olarak Oslo'da dünyaya geldi. Küçük yaşlarda futbola olan ilgi alakasından ötürü ülkenin çeşitli akademilerinde temel eğitimini aldı. 2014 yılına kadar Hauketo IF'in altyapı kategorilerinde oynayan Sahraoui, aynı yıl kentin en güçlü ekiplerinden Valerenga'nın yolunu tuttu. 5 yıl süreyle burada deneyim kazandı.

28 GOLE KATKI SAĞLADI

Profesyonel dünyaya adım attığı 2019 yılından bu yana takımının vazgeçilmez oyuncularından biri haline geldi. İlk olarak Valerenga II ile gelişim sürecini başarılı bir şekilde tamamlayan genç isim, 15 Mayıs 2019'da 4 yıllık kontratı imzaladı. Geride bıraktığımız 3 sezonda Eliteserien'de 75 maça çıkarken 11 gol atıp 17 asist yaptı. 28 gole doğrudan katkı sağlarken değeri de hızla yükseldi.

MARADONA'YI ÖRNEK ALIYOR

Diego Maradona ve Zinedine Zidane'ı kendine rol model alan Osame, Transfermarkt'e göre 1.5 milyon Euro değerindedir. Kariyeri boyunca sadece 6 kez sarı kart cezası alan göçmen futbolcu, bir kez iki sarı karttan kırmızı kartla takımını 10 kişi bıraktı. Fas ve Norveç pasaportlarına sahip olan Osame Sahraoui, şimdiye dek Norveç Milli Takımı'nın alt yaş kategorilerinde oynadı. 7 kez U-21 maçına çıkarken 1 kez fileleri sarstı. Bu golü de Azerbaycan karşısında buldu. Şu an takımında 10 numaralı formayı giyen genç oyuncu, kulübün en değerli isimleri arasında yer alıyor.







