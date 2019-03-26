Almanya'da ‘Yeni Mesut Özil’ olarak dikkatleri üzerine çekmeyi başaran Erkan Eyibil radara girdi. Gençlere yönelen Sarı-Lacivertliler, Mainz U-19’da top koşturan Erkan için gözlemcilerini görevlendirdi. Almanya’nın yükselen yıldızlarından olan 17 yaşındaki solak oyuncu, oyun kurma dışında kanatlarda da oldukça etkili. Ancak yetenekli oyuncu Erkan Eyibil için İngiliz takımlarının da ciddi ilgisi var.

WEST HAM VE NEWCASTLE

Erkan’ı takip edenler ise Newcastle ve West Ham United. U-19 liginde oynadığı 18 karşılaşmada 12 gol kaydeden Erkan, 5 de asist yaptı. 5 maçta da sağ kanat olarak oynadı ve 3 golü o bölgede attı. Erkan’ın, sürati ve kanatlarda etkili oluşuyla kıyaslandığı Mesut’tan daha komple bir oyuncu olabileceği yorumları da var. Erkan, kararda zorlanacak. (Akşam)



