Geleneksel Joan Gamper Kupası’nın 2021 yılı maçında Barcelona ile Juventus karşı karşıya geliyor. Her sezon başında Barcelona'nın bir rakibini ağırladığı, bir nevi sezon açılış maçı olan Joan Gamper Kupası’nda bu sezon Cristiano Ronaldo konuk oldu.

Bu maç ile birlikte Ronaldo'nun Messi ile yeniden rakip olması bekleniyordu. Fakat maç öncesi Messi'nin sürpriz ayrılığı gündemden düşmedi ve o dev buluşma yaşanmadı.

Yeni yıldız Yusuf Demir ise bu önemli maçta ilk 11'de sahaya çıkıyor. Hazırlık maçında da etkili olan ve gol atan 18 yaşındaki Yusuf Demir, Rapid Wien takımından bu sezon başında geldi.

İşte Barcelona ve Juventus'un ilk 11'i





Juventus: Szczesny, De Sciglio, De Ligt, Rugani, Alex Sandro, Cuadrado, Ramsey, Bentancur, Bernardeschi, Morata, Cristiano Ronaldo

Camp Nou'da oynanacak maç saat 22:30'da başlayacak. Joan Gamper Kupası’nı sekiz yıldır kaybetmeyen Barcelona, son yenilgisini 2012’de Sampdoria’ya karşı yaşamıştı.



