Süper Lig 'de 6. hafta maçında Yeni Malatyaspor ile Gençlerbirliği 3 puan mücadelesi verecek. Son 2 haftada 4 puan toplayan Yeni Malatyaspor bu çıkışını Gençlerbirliği karşısında sürdürmek istiyor. Bu sezon oynadığı 4 maçta 4 puan toplayan Gençlerbirliği, haftaya 19. sırada girdi. Geçen hafta sahasında Yukatel Denizlispor 'a yenilen Mert Nobre yönetimindeki başkent ekibi, bu mağlubiyeti Malatya deplasmanında telafi etmeye çalışacak.

Yeni Malatyaspor - Gençlerbirliği 11'leri

Yeni Malatyaspor'un ilk 11'i: Abdulsamed, Zeki, Wallace, Semih, Erkan, Ahmed, Acquah, Kubilay, Cueva, Hafes, Tetteh

Gençlerbirliği'nin ilk 11'i: Nordfeldt, Arda, Toure, Diego, Johansson, Berat, Piris, Polomat, Murat, Candeias, Stancu

Yeni Malatyaspor - Gençlerbirliği maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Yeni Malatya Stadı'nda saat 13.30'da başlayacak karşılaşmayı, hakem Halis Özkahya yönetecek. beIN SPORTS HD1'den canlı yayınlanacak maçın skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de...