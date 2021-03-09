Süper Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor son olarak Hamza Hamzaoğlu ile yollarını ayırmış ve teknik direktör arayışına girmişti. Malatyaspor arayışını sonalndırdı ve teknik direktörlük görevine İrfan Buz getirildi.

Yeni Malatyaspor'u TFF 1. Lig'den Süper Lig'e taşıyan 53 yaşındaki teknik adam, sonrasında Osmanlıspor, Samsunspor, Bursaspor ve son olarak Kasımpaşa'da görev aldı.

Kulübün Basın Sözcüsü Hakkı Çelikel, İrfan Buz ile anlaşma sağladıklarını belirterek, imza aşamasında olduklarını söyledi.

DHA





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