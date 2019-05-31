Yeni Malatyaspor'un Tayfun Korkut ısrarı

Avrupa Kupaları’na katılacağı için teknik direktör arayışlarına erken başlayan Yeni Malatyaspor’da gözler Tayfun Korkut’a çevrildi.

31 Mayıs 2019, Cuma 06:01
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Yeni Malatyaspor'un Tayfun Korkut ısrarı

Yeni Malatyaspor’da yönetim Avrupa Kupaları’na kalınmasından dolayı teknik adam arayışlarına erken başladı. Bu doğrultuda daha önce Hamit Altıntop ile bir görüşme gerçekleştiren Sarı- Kırmızılı yönetimin, şimdi de rotasını Tayfun Korkut’a çevirdiği ve genç teknik adamla görüşme gerçekleştirdiği öğrenildi.

Yeni sezonda Ali Ravcı’nın sportif direktör olarak görevine devam etmesi yönünde kararın alınmasının ardından yeni teknik heyet için kollarını sıvayan Malatya yönetiminin, Türkiye’de daha önce birçok kulüple ismi anılan Tayfun Korkut ile gizli bir görüşme gerçekleştirdiği ifade edildi.



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