Yeni Malatyaspor’da yönetim Avrupa Kupaları’na kalınmasından dolayı teknik adam arayışlarına erken başladı. Bu doğrultuda daha önce Hamit Altıntop ile bir görüşme gerçekleştiren Sarı- Kırmızılı yönetimin, şimdi de rotasını Tayfun Korkut’a çevirdiği ve genç teknik adamla görüşme gerçekleştirdiği öğrenildi.

Yeni sezonda Ali Ravcı’nın sportif direktör olarak görevine devam etmesi yönünde kararın alınmasının ardından yeni teknik heyet için kollarını sıvayan Malatya yönetiminin, Türkiye’de daha önce birçok kulüple ismi anılan Tayfun Korkut ile gizli bir görüşme gerçekleştirdiği ifade edildi.







