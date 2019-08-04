Yeni Malatyaspor'un, Sırbistan temsilcisi Partizan ile 8 Ağustos Perşembe günü deplasmanda yapacağı UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu ilk maçının programı belli oldu.

UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turunda Slovenya'nın Olimpija Ljubljana takımını kupanın dışına iten ve 3. eleme turunda Partizan ile eşleşen sarı-siyahlılar, ilk maçı deplasmanda oynayacak.

Bugün İstanbul Başakşehir Futbol Kulübünün tesislerinde toplanacak Malatya ekibi, 6 Ağustos Salı gününe kadar hazırlıklarını burada sürdürecek.

Salı günü saat 15.40'ta hava yoluyla Sırbistan'a hareket edecek Yeni Malatyaspor, aynı gün ve 7 Ağustos Çarşamba günü iki antrenman gerçekleştirecek, ardından maç saatini bekleyecek.

Karşılaşma, 8 Ağustos Perşembe günü Partizan Stadı'nda TSİ 22.00'de başlayacak.