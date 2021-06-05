MENÜ

Yeni Malatyaspor’un olağan mali genel kurul toplantısı ertelendi

Yeni Malatyaspor’un bugün yapılması planlanan yıllık olağan mali genel kurul toplantısı, yeterli çoğunluğun sağlanamaması nedeniyle 12 Haziran’a ertelendi.

05 Haziran 2021, Cumartesi 12:13 Son Güncelleme:
- A +
Yeni Malatyaspor’un olağan mali genel kurul toplantısı ertelendi

Yeni Malatyaspor’un bugün yapılması planlanan yıllık olağan mali genel kurul toplantısı, yeterli çoğunluğun sağlanamaması nedeniyle 12 Haziran’a ertelendi.

Sarı-siyahlı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, "Bugün Nurettin Soykan Tesisleri Altyapı Toplantı Salonu’nda gerçekleştirilmesi planlanan 2020-2021 yılı yıllık olağan mali genel kurul toplantımız yeterli çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle ertelenmiştir. Kongremiz, 12 Haziran Cumartesi günü saat 10.00’da çoğunluk aranmaksızın Battalgazi Belediyesi Konferans Salonu’nda yapılacaktır." denildi.

YORUM YAZ
Sıradaki haber yükleniyor...