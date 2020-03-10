Yeni Malatyaspor’un kalan 10 maçlık zorlu virajı

Süper Lig’de 25 puana ulaşan Yeni Malatyaspor, son 10 haftada oldukça önemli müsabakalara çıkacak. Yeni Malatyaspor'un ligde kalmasında önündeki 10 kritik mücadele belirleyici olacak. Sarı-kırmızılı takım, bu periyotta 6 iç saha 4 deplasman maçına çıkacak. Malatya ekibi, sahasında Trabzonspor, Kasımpaşa, Göztepe, Gençlerbirliği, Beşiktaş ve Gaziantep ile karşılaşacak. Deplasmanda ise Kayserispor, Fenerbahçe, Sivasspor, Çaykur Rizespor maçlarına çıkacak. İkinci yarının ilk puanını geçen hafta berabere kaldığı Konyaspor’dan alan Yeni Malatyaspor, ligde kalma mücadelesinde fikstür avantajına güveniyor.

Sarı-kırmızılılar, kalan maçlarında 10 puan üzerini hedefleyerek düşme korkusu yaşamak istemiyor. Ligde son galibiyetini 15. haftadaki Beşiktaş karşılaşmasında alan Malatya temsilcisi, bu özlemine Trabzonspor ile oynayacağı erteleme maçında son vermek istiyor.

Yeni Malatyaspor’un kalan maçları şunlar:

19.Hafta erteleme: Trabzonspor

26.Hafta: Kayserispor (D)

27.Hafta: Kasımpaşa

28.Hafta: Göztepe

29.Hafta: Fenerbahçe (D)

30.Hafta: Gençlerbirliği

31.Hafta: Sivasspor (D)

32.Hafta: Beşiktaş

33.Hafta: Ç.Rizespor (D)

34.Hafta: Gaziantepspor





Mehmet Türel / MALATYA (İHA) -