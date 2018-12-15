Yeni Malatyaspor’un imza gününe yoğun ilgi

Spor Toto Süper Lig'de mücadele eden E.Yeni Malatyaspor'da kulüp başkanı Adil Gevrek, Teknik Direktör Erol Bulut, sportif direktör Ali Ravcı ile oyuncular Murat Akça, Murat Yıldırım, Fabıan Farnolle ve Eren imza gününde taraftarlarla bir araya geldi.

15 Aralık 2018, Cumartesi 18:23
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Yeni Malatyaspor’un imza gününe yoğun ilgi

Malatya Park Alışveriş ve Yaşam Merkezi’nde açılan Yeni Malatyaspor Store mağazasında gerçekleştirilen imza günüde taraftarlar yoğun ilgi gösterdi. İmza gününde taraftarlar, hem formalarını imzalattı hem de Teknik Direktör Erol Bulut ve futbolcularla sohbet etti. Bulut ve futbolcular, kendilerine yöneltilen soruları cevapladıktan sonra taraftarların formalarını imzalarken fotoğraf çektirme taleplerini de kırmadı. 

İmza gününe katılan sarı-kırmızılı takımın kulüp başkanı Adil Gevrek de taraftarı yarınki Antalyaspor maçına davet etti. 

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