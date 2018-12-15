Yeni Malatyaspor’un imza gününe yoğun ilgi

Malatya Park Alışveriş ve Yaşam Merkezi’nde açılan Yeni Malatyaspor Store mağazasında gerçekleştirilen imza günüde taraftarlar yoğun ilgi gösterdi. İmza gününde taraftarlar, hem formalarını imzalattı hem de Teknik Direktör Erol Bulut ve futbolcularla sohbet etti. Bulut ve futbolcular, kendilerine yöneltilen soruları cevapladıktan sonra taraftarların formalarını imzalarken fotoğraf çektirme taleplerini de kırmadı.

İmza gününe katılan sarı-kırmızılı takımın kulüp başkanı Adil Gevrek de taraftarı yarınki Antalyaspor maçına davet etti.