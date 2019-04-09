Geçen sezondan bu yana Yeni Malatyaspor’da sergilediği performansla ligin en başarılı hocalarından biri olan Erol Bulut için İtalya’dan bomba bir iddia geldi.

Tuttomercatoweb adlı internet sitesinin haberine göre Stefano Pioli ile yollarını ayıran Fiorentina’nın yeni sezondaki hoca adayları arasında Erol Bulut da yer alıyor. Haberde, Fiorentina’nın yıllar önce Fatih Terim’i göreve getirdiği ve önemli başarılar elde ettiği hatırlatıldı.

Fiorentina Serie A’da 39 puanla 10. sırada yer alıyor.

Malatyaspor'u ayağa kaldırdı

Teknik direktörlük kariyerine Kartalspor'da Özcan Kızıltan'ın yardımcısı olarak başlayan Erol Bulut, ardından Yeni Malatyaspor'da yine Özcan Kızıltan ile birlikte çalıştı. Ardından 2013 yılında Elazığspor'da Trond Sollied'in yardımcılığını yapan genç teknik adam, 2014 yılında Abdullah Avcı'nın ekibine katıldı. 3 yıl Avcı ile birlikte çalışan Bulut, Ertuğrul Sağlam'ın görevden ayrılmasının ardından Malatyaspor'un başına geçti. 2017'de Yeni Malatyaspor'un başına geçen Erol Bulut, 2 yıldır Malatyaspor'un başında görev alıyor.

26 Eyül 2017 itibariyle Yeni Malatyaspor'da birinci adam olarak göreve gelen genç teknik adam, burada kısa süre içinde sistemini oturttu.

19 yıl aranın ardından...

Galatasaray'da gösterdiği başarılar sonrası İtalya yolunu tutan teknik direktör Fatih Terim 2000-2001 sezonunda Fiorentina'nın başına geçmişti. Aradan geçen 19 yıl aranın ardından İtalyan takımın başına yine bir Türk geçmesi gündemde.