Murat KÜÇÜK / BOLU (DHA) - Yeni Malatyaspor, Bolu kampının son gününde Romanya 3'üncü Lig takımı Rapid Bükreş'e 2-0 mağlup oldu. Maç sonrası açıklamalarda bulunan Yeni Malatyaspor Sportif Direktörü Ali Ravcı, "Bizim için iyi bir antrenman maçı oldu. Hazırlıklarımız devam ediyor. İnşallah ayın 25’inde oynayacağımız Avrupa Kupası maçına kadar yüzde 60-70 hazır hale geleceğiz" dedi.

Yeni Malatyaspor, yeni sezon hazırlıkları kapsamında Bolu kampını Romanya 3'üncü Lig takımı Rapid Bükreş ile hazırlık maçı yaparak tamamladı. Karşılaşmanın ilk yarısı Rapid Bükreş'ten Hlistei'nin 18'inci dakikada attığı golle 1-0 tamamlandı. Maç, 80'inci dakikada Draghiceanu'nun golüyle 2-0 Rapid Bükreş'in üstünlüğü ile sona erdi. Maçın ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Yeni Malatyaspor Sportif Direktörü Ali Ravcı kamp sürecini değerlendirdi. Ravcı, "Geçen ayın 25’inde Malatya’da 5 günlük toplanma sürecimiz oldu. Burada ayın 1’inde başladığımız ve bugün itibarıyla sonlandırdığımız bir kamp oldu. İkinci etap için oyuncularımıza 2 günlük izin verdik. 14’ünde Topuk Yaylası’nda toplanıp ikinci kamp dönemimize başlayacağız. Buradan ayrılırken bir hazırlık maçı oynadık. Bizim için iyi bir antrenman maçı oldu. Hazırlıklarımız devam ediyor. İnşallah ayın 25’inde oynayacağımız Avrupa Kupası maçına kadar yüzde 60-70 hazır hale geleceğiz" ifadelerini kullandı.

Kamp sayesinde oyuncuların takıma adapte olduğunu aktaran Ali Ravcı, "Sergen hocayla başladık sezona. Onun da sistemini oturtması açısından hazırlık maçları bizim için önemli. Oyuncular yavaş yavaş adapte olmaya başladılar. Ama burada kampın ilk dönemleri yoğun geçti. Fiziki açıdan da hazır hale gelmemiz gerekiyor. Bizim açımızdan gayet iyi bir kamp oldu. Yeni transferlerimiz var. Onların da takıma adapte olması açısından bu kamp dönemi verimli geçti. Yeni oyuncularımızdan da memnunuz. Transferlerimiz devam edecek. İnşallah bu sezon hem Avrupa Kupası’nda hem ligde hem Türkiye Kupası’nda başarılı olmak istiyoruz. Bunun için var gücümüzle çalışıyoruz" diye konuştu.

Stoper konusunda eksikleri olduğunu aktaran Ravcı şöyle devam etti: "Orta saha merkez ve forvete yapacağımız takviyelerle transferlerimiz devam edecek. Hazırlık maçları bu eksikleri görmemiz açısından da önemli oldu. Ama başkanımız, yönetim kurulu, transfer komitesi var gücüyle çalışıyor. Ama transferleri yaparken kulübün mali yönünü de düşünmek zorundayız. Hemen hemen çoğu kulüp borçlu durumdayken Yeni Malatyaspor borçsuz bir şekilde gitmeye çalışıyor. Bu konuda da dengeyi korumak zorundayız. Şu ana kadar her şey bizim için iyi gitti. Yapacağımız transferlerle de takıma faydalı olacak, hem oyunsal anlamda hem karakter anlamında iyi oyuncular takımıza güç katacak."

Kamp ve transfer süreçleriyle UEFA Kupası maçına kadar yüzde 60-70 şekilde hazır olmayı amaçladıklarını aktaran Ravcı, "Şu an tam olarak hazır değiliz ama 12-13 günlük süremiz var. Bu süre içerisinde daha hazır hale gelmeye çalışacağız. O güne kadar yüzde yüz hazır olacağız dersek doğru olmaz. Yüzde 60-70 hazır hale gelsek bile daha sonra transferlerimiz devam edecek. Bu süreci iyi geçirirsek Malatya’da oynayacağımız ilk maça hazır hale geleceğiz" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Maçtan görüntüler

- Ali Ravcı'nın açıklamaları

(FOTOĞRAFLI)