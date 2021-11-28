Yeni Malatyasporlu Sadık Çiftpınar: Konumumuzdan memnun değiliz'

Spor Toto Süper Lig 'in 14. haftasında Galatasaray 'la golsüz berabere kalan ve Sarı-Kırmızılı hücumculara göz açtırmayan Yeni Malatyaspor'lu Sadık Çiftpınar maçın ardından konuştu.

İşte Sadık'ın açıklamaları:

"Aslında biz takım olarak ligdeki konumumuzdan hiç memnun değiliz. Bize yakışmayacak bir konumdayız. Bu doğrultuda hocamızla çok da çalışıyoruz. Şanssızlıklarımız da var. İlk 11'de özellikle çok kaliteliyiz. Kendi açımızdan eksiklikler, şanssızlıklar var. Kaybedilen maçlarda böyle mücadele etmiyorduk belki de. Puanda Ertaç Ağabey'in de emeği çok."