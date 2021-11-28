Yeni Malatyasporlu Sadık Çiftpınar: Konumumuzdan memnun değiliz"
Yeni Malatyaspor'un en tecrübeli isimlerinden biri olan Sadık Çiftpınar, Galatasaray beraberliği sonrasında konuştu. Puanda kaleci Ertaç Özbir'in payının büyük olduğunu söyleyen 28 yaşındaki oyuncu, "Konumumuzdan hiç memnun değiliz. Bize yakışmayacak bir konumdayız. Şanssızlıklarımız da var" diye konuştu.
Spor Toto Süper Lig 'in 14. haftasında Galatasaray 'la golsüz berabere kalan ve Sarı-Kırmızılı hücumculara göz açtırmayan Yeni Malatyaspor'lu Sadık Çiftpınar maçın ardından konuştu.
İşte Sadık'ın açıklamaları:
"Aslında biz takım olarak ligdeki konumumuzdan hiç memnun değiliz. Bize yakışmayacak bir konumdayız. Bu doğrultuda hocamızla çok da çalışıyoruz. Şanssızlıklarımız da var. İlk 11'de özellikle çok kaliteliyiz. Kendi açımızdan eksiklikler, şanssızlıklar var. Kaybedilen maçlarda böyle mücadele etmiyorduk belki de. Puanda Ertaç Ağabey'in de emeği çok."