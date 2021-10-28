Süper Lig ekiplerinden Öznur Kablo Yeni Malatyaspor, ligin 10'uncu haftasında sahasında Altay'ı 2-1 mağlup ederek, ligde 4'üncü galibiyetini aldı. Sarı siyahlı ekip, ligin 11'inci haftasında deplasmanda Kasımpaşa ile oynayacağı maçın hazırlıklarına Nurettin Soykan Tesisleri'nde devam etti.

"TAKIM, HOCANIN ANLATTIKLARINI KABUL EDİYOR"

İdman başlamadan önce gazetecilerin sorularını yanıtlayan Yeni Malatyaspor'un sol bek oyuncusu Karim Hafez, teknik direktör Sumudica ile birlikte takımda her şeyin değiştiğini kaydederek, "Takım, hocanın anlattıklarını kabul ediyor, anlıyor. Aynı zamanda takım da iyi çalışıyor. Çünkü 5 maçlık mağlubiyet serisinin ardından çıkışa geçmemiz gerekiyordu. Taraftarlarımız da bizden bunu bekliyordu, biz de bunu başardığımızı düşünüyoruz" diye konuştu.

"GALİBİYET SERİSİNİN GELECEĞİNİ DÜŞÜNÜYORUZ"

Hafez, takımda şu an atmosferin çok güzel olduğunu belirterek, "Hocamız bizi çok iyi hazırlıyor, anlattıkları şey çok basit ama futbolun detayları. Biz bunu sahada iyi uyguladığımızı düşünüyoruz. Bundan sonra da galibiyet serisinin geleceğini düşünüyoruz" dedi.

"BİZ ZORU BAŞARACAĞIZ"

Bir gazetecinin bu hafta karşılaşacakları Kasımpaşa'nın da zor günler yaşadığını ve teknik direktörleri ile yollarını ayırdığını sorusuna ise Karim Hafez, "Zor günler geçiriyor olabilirler, biz de bu günleri yaşadık. Ama biz orada elimizden geleni yapacağız. Sadece kendi başarılarımıza odaklanıp, kazanmak için hazırlanıyoruz. Süper Lig'de hiçbir maç kolay değil, biz zoru başaracağız" yanıtını verdi.

DHA