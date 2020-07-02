Yeni Malatyasporlu Gökhan Töre’nin cezası onandı
Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Fenerbahçe ile oynanan maçta kırmızı kart gören BtcTurk Yeni Malatyasporlu futbolcu Gökhan Töre’nin, kartın cezai sonuçlarının ertelenmesine yönelik talebinin reddedildiği açıkladı.
Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Fenerbahçe maçında çift sarıdan kırmızı kart gören Btc Turk Yeni Malatyasporlu futbolcu Gökhan Töre hakkında kırmızı kartın cezai sonuçlarının ertelenmesi talebini reddetti.
TFF'den yapılan açıklamada, ''BtcTurk Yeni Malatyaspor Kulübü sporcusu GÖKHAN TÖRE hakkında, kırmızı kartın cezai sonuçlarının ertelenmesi talebinin, koşulları oluşmadığından reddine karar verilmiştir.'' ifadeleri kullanıldı.