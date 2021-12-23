Yeni Malatyasporlu Adem Büyük: Hakem bizi tehdit ediyor!

Süper Lig 'in 18. haftasında 2-2 tamamlanan Yeni Malatyaspor-Kayserispor maçının ardından olaylar çıktı. Yeni Malatya Başkanı Adil Gevrek sahaya girdi, hakemlere saldırmaya çalıştı. Doğu ekibinin oyuncuları da karşılaşma sonrasında yayıncı kuruluşa verdikleri demeçlerde hakemlere yüklendi.

Kaptan Adem Büyük, "Hakemler hakkında herkes aynı şeyi konuşuyorsa bir problem yok mudur? Ben anlamıyorum. Siz kimsiniz abi? Biz, biraz konuşunca 3 maç ceza alıyoruz. Adam burada bizi tehdit ediyor. Güler misin, ağlar mısın? Bu kadarı da ayıptır. Yazık günah değil mi bize? Zorbay Küçük beni "Sen alttan almazsan, ben hiç alttan almam" diye tehdit etti geçen hafta. Çok enteresan şeyler oluyor. Bundan sonra düzeleceğine de zerre inanmıyorum. Düzelmez." ifadelerini kullandı.