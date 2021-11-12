Yeni Malatyaspor’dan son 5 sezonun en kötü performansı

Süper Lig’de beşinci sezonunu geçiren sarı-siyahlılar, bu sezon aldığı sonuçlarla taraftarını üzüyor.

Sezona büyük umutlarla başlayan, kadrosunun neredeyse tamamını yenileyen Malatya ekibi, istediği performansı sahaya yansıtamadı.

Ligde sezona sahasında Trabzonspor ’a 5-1 yenilerek başlayan Yeni Malatyaspor, ardından deplasmanda Göztepe’yi 1-0, sahasında Gaziantep FK’ya 2-0 yendi. Daha sonra Beşiktaş ’a 3-0, Fatih Karagümrük’e 4-3, Demir Grup Sivasspor ve Antalyaspor’a 1-0, Atakaş Hatayspor’a 2-0 yenilen sarı-siyahlılar, üçüncü galibiyetini 9. haftada Adana Demirspor’a karşı 2-0 sonuçla alabildi.

10. haftada sahasında Altay’ı 2-1 mağlup eden Malatya ekibi, deplasmanda Kasımpaşa’ya 2-0, son olarak da sahasında Medipol Başakşehir’e 3-1 yenildi.

Bu sezon oynadığı 12 maçın 4’ünden galibiyetle ayrılan ve 12 puan toplayan Yeni Malatyaspor, söz konusu maçlarda 12 kez fileleri havalandırırken, kalesinde 22 gole engel olamadı.

Son 5 sezonun en kötü performansı

Ligde beşinci sezonunu geçiren sarı-siyahlılar, Süper Lig tarihindeki en kötü performansını gösterdi.

Malatya ekibi, Süper Lig’e yükseldiği 2017-2018 sezonda 12 haftada 4 galibiyet, 2 beraberlik ve 6 mağlubiyetle 14 puan, 2018-2019 sezonunda 6 galibiyet, 3 beraberlik ve 3 mağlubiyetle 21 puan, 2019-2020 sezonunda 5 galibiyet, 4 beraberlik ve 3 mağlubiyetle 19 puan, 2020-2021 sezonunda 5 galibiyet, 4 beraberlik ve 3 mağlubiyetle 19 puan toplarken, 2021-2022 sezonunda ise aynı performansı gösteremedi.

Sarı-siyahlılar, bu sezon 12. hafta itibarıyla 4 galibiyet ve 8 mağlubiyetle 12 puan toplayabildi.

Kalesinde gollere engel olamıyor

Yeni Malatyaspor, bu sezon gol yollarında umduğunu bulamazken, 12. haftalar itibarıyla son 5 sezonun en çok kalesinde gol gördüğü sezonunu da geçiriyor.

Sarı-siyahılar, 2017-2018 sezonda 12 maçta 16 gol atarken, 2018-2019 sezonunda 19, 2019-2020 sezonunda 25, 2020-2021 sezonunda 16, bu sezon ise 12 gol atabildi.

Malatya ekibi, 12 maçlık periyotta 2017-2018 sezonda kalesinde 20 gol görürken, 2018-2019 sezonunda 10, 2019-2020 sezonunda 13, 2020-2021 sezonunda 13, bu sezon ise kalesinde 22 gole engel olamadı.

İrfan Buz gitti Sumudica geldi

Sezona Teknik Direktör İrfan Buz ile başlayan Yeni Malatyaspor, Buz ile başarıyı yakalayamadı. Sarı-siyahlı takım teknik direktör İrfan Buz idaresinde oynadığı 8 maçta, 6 mağlubiyet yaşadı, 2 galibiyet aldı.

Alınan kötü sonuçlar nedeniyle Buz ile yollarını ayıran Malatya ekibi, Rumen teknik direktör Marius Sumudica ile el sıkıştı.

Sumudica yönetiminde çıktığı ilk maçta Adana Demirspor’u deplasmanda 2-0 yenen sarı-siyahlılar, ardından Altay’ı 2-1 mağlup ederken, Kasımpaşa ve Medipol Başakşehir’e yenildi. Malatya ekibi Sumudica yönetiminde çıktığı 4 maçtan 2 galibiyet, 2 de mağlubiyet aldı.

Gevrek: "Düşündüğümüz tek şey Giresunspor maçı"

Yeni Malatyaspor Kulübü Başkanı Adil Gevrek, son iki haftadır kötü performans sergilediklerini söyledi.

Teknik direktör değişikliği yaşadıklarını, yollarına Marius Sumudica ile devam ettiklerini hatırlatan Gevrek, "Hoca değişikliğinin ardından ilk iki hafta iyi geçti ancak son iki hafta istediğimiz sonucu alamadık. Özellikle Kasımpaşa maçında çok iyi mücadele etmemize rağmen müsabakadan mağlubiyetle ayrılmamıza çok üzüldük. Artık önümüze bakacağız. Şu an düşündüğümüz tek şey Giresunspor maçı." diye konuştu.

Gevrek, Giresunspor maçı hazırlıklarını tüm hızıyla sürdürdüklerini dile getirerek, bu maçtan en iyi sonuçla ayrılmayı hedeflediklerini ifade etti.

Hedeflerinin Malatyalılara iyi futbol izlettirmek olduğunu anlatan Gevrek, "İyi oynamanın dışında güzel sonuçlar almak istiyoruz. Çok iyi oynadığımız ama kazanamadığımız maçlar oldu. Tabii ki iyi oynamak istiyoruz ancak şu an sonuç odaklı olmamız, puan toplamamız lazım." değerlendirmesinde bulundu.

Gevrek, ligde ilk yarının en kötü performansını sergilediklerini bildirerek, şunları kaydetti:

"Kötü gidişatı düzeltmek için elimizden geleni yapacağız. Bazen kötü başlar, iyi biter, sonu iyi bitsin inşallah. GZT Giresunspor maçıyla çıkışa geçmek istiyoruz. Taraftarımız takımlarına biraz daha destek olsun hep beraber inşallah bu kötü gidişata son verip, çıkışa devam edeceğiz. GZT Giresunspor maçıyla inşallah çıkışa geçeriz."