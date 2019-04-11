Yeni Malatyaspor’dan okul ziyareti

Evkur Yeni Malatyaspor teknik heyeti ve futbolcuları, Battalgazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesini ziyaret etti.

11 Nisan 2019, Perşembe 17:23
- A +
Yeni Malatyaspor’dan okul ziyareti

Evkur Yeni Malatyaspor teknik heyeti ve futbolcuları, Battalgazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesini ziyaret etti.

Okul konferans salonunda gerçekleşen buluşmada Teknik Direktör Erol Bulut, Yardımcı Antrenör Turgay Karslı, Robin Yalçın ve Barış Alıcı öğrenciler ile soru cevap şeklinde söyleşi gerçekleştirdi. Söyleşi sırasında öğrencilerin sorularını yanıtlayan teknik heyet ve futbolcular, kariyerlerine nasıl başladıklarını, kararlarını hangi şartlarda aldıklarını ve başarılara nasıl ulaştıklarını anlatırken, kariyer planı yapmak isteyen öğrencilere de tavsiyelerde bulundular.

Söyleşi sonrası program fotoğraf çekimi ve okul bahçesine ağaç dikimi ile sonlandı.

İHA

YORUM YAZ

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Sıradaki haber yükleniyor...

Kişisel verilere ilişkin aydınlatma politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için Kişisel verilere ilişkin aydınlatma metnimizi inceleyebilirsiniz.