Yeni Malatyaspor’dan Guilherme açıklaması

Yeni Malatyaspor, Brezilyalı oyuncusu Guilherme’nin Trabzonspor’a transferine ilişkin sert bir açıklama yayınladı.

31 Ocak 2020, Cuma 06:58 Son Güncelleme:
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Yeni Malatyaspor’dan Guilherme açıklaması

Yeni Malatyaspor, Guilherme’nin Trabzon’a gitmesi sonrasında sert bir açıklama yayınladı.

Resmi siteden yapılan açıklamada, “Trabzonspor, Guilherme Costa Marquez ile kulübümüzün yazılı izni olmadan görüşmeler yapmış ve futbolcumuzu bu sabah (dün) itibariyle iznimiz dışında Trabzon’a çağırmıştır. Her ne şartta olursa olsun futbolcumuz ile bizim iznimiz olmadan görüşülmesi (ayartılması) futbolun yazılı çizili kuralları dışında, ahlakına uymamış ve Trabzonspor gibi büyük bir camiayı yönetenlere yakışmamıştır. FIFA kurulları önünde Malatyaspor camiasının hakkı korunacaktır” denildi.

Daha sonra yapılan açıklamada ise Sambacı’nın sözleşmesinin fesih edildiği bildirildi.

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