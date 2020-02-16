Süper Lig'in 22. haftasında Galatasaray'a konuk olan Yeni Malatyaspor, 45+1'de Adem Büyük'ün penaltıdan attığı gole engel olamadı, sahadan 1-0'lık mağlubiyetle ayrıldı. Maçın önüne geçen olay ise ilk yarının son anlarında yaşandı.

Galatasaray'ın tecrübeli futbolcusu Seri'nin ceza sahası içerisinde top eline çarparken, maçın hakemi Alper Ulusoy, pozisyonu penaltıya sebebiyet verecek bir hareket olmadığına karar verdi.

Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek, maç sonu konu ile ilgili sert açıklamalar yaparken, kulübün resmi twitter hesabından flaş bir paylaşım geldi.

Voleybol topu görseli paylaşan Malatya ekibi, 'Futbol ile Voleybol arasındaki fark' notunu düştü. Bu paylaşım kısa süre içerisinde binlerce beğeni ve yorum aldı.