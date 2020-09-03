Transferde şu ana kadar Christian Cueva, Murat Akça, Jody Lukoki, Jetmir Topalli, Fernando Zuqui ve Karim Hafez’i kadrosuna katan Yeni Malatyspor bir ismi daha bitme noktasına getirdi.

Kulüp Başkanı Adil Gevrek’in de geçtiğimiz gün doğruladığı isimlerden biri olan Benjamin Tetteh, Türkiye'ye geliyor.

Yayıncı kuruluş beIN Sports'un haberine göre; Yeni Malatyaspor, prensip anlaşmasına vardığı Tetteh'i bugün Türkiye'ye getiriyor.









Galatasaray'ın gündemine gelmişti

Benjamin Tetteh 2018-2019 sezonu ara transfer döneminde Galatasaray'ın gündemine gelmiş ve bu transfer gerçekleşmemişti. Sarı kırmızılılar o dönem tercihini Mbaye Diagne'den yana kullanmıştı.

33 maçında 8 gol attı

23 yaşındaki Ganalı santrfor, 2019/20 sezonunda Sparta Prag formasıyla 33 lig maçında 8 gol attı.







