Yeni Malatyaspor'dan Fenerbahçe maçında Emre Belözoğlu ile girdiği mücadele sonrası 2. sarıdan kırmızı kart gören Gökhan Töre ile ilgili paylaşım geldi. Taraftarların başlattığı 'Malatyaspor Adalet İstiyor' etiketine destek olan Yeni Malatyaspor Kulübü, Gökhan Töre ile Emre Belözoğlu'nun fotoğrafını paylaştı.

Ne olmuştu?

Süper Lig’in 29. haftasında Fenerbahçe ile Yeni Malatyaspor arasında oynanan maçta konuk ekipten Gökhan Töre kırmızı kartla oyun dışında kalmıştı. Sarı kartı bulunan Gökhan Töre, hava topu mücadelesinde Emre Belözoğlu ile girdiği mücadele sonucu ikinci kez sarı kart görmüştü.

Sarı-lacivertli takımın kaptanı, Emre Belözoğlu pozisyonda Gökhan Töre’yi görmediğini ve kendisine bir dirsek temasını olmadığını açıklamıştı. Emre’nin Gökhan Töre’nin dirsek teması olmadığını hakeme maç esnasında söylediği de ifade edilmişti.



