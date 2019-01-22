Yeni Malatyaspor'dan çifte bomba!

32 puanla şampiyonluk hayalleri kurmaya başlayan Yeni Malatyaspor, transferde bombaları ardı ardına patlatıyor. Sarı-Kırmızılılar, Ankaragücü’nden ayrılan Bifouma ve Fulham’dan Kamara ile her konuda anlaştı.

22 Ocak 2019, Salı 05:58
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Yeni Malatyaspor'dan çifte bomba!

Ligde maddi sıkıntılar yüzünden kötü günler geçiren Ankaragücü’nün sol kanat oyuncusu Thievy Biforuma, Yeni Malatyaspor ile anlaşmaya vardı. Sarı-Lacivertli ekipten alacaklarını tahsil edemeyen 26 yaşındaki futbolcunun, kontratını dün feshettiği belirtildi. Süper Lig’in flaş ekibi ile başarılı oyuncu arasında 1.5 yıllık sözleşme imzalanacak. 3 yıldır ülkemizde forma giyen Kongolu yıldız, daha önce Osmanlıspor ve Sivasspor’da görev yapmıştı. Transfer çalışmaları hakkında konuşan sportif direktör Ali Ravcı, Ada’dan beklenen müjdeyi de verdi. Transfer sürecinin titiz yürütüldüğünü dile getiren Ravcı, şunları söyledi:

‘Kulübüyle de anlaşırsak...’

“Takımımızı gelen futbolcular ve gelecek olan transferlerle daha da güçlendireceğiz. İngiltere Premier Lig takımlarından Fulham’ın oyuncusu Aboubakar Kamara ile anlaştık ama kulübüyle ilgili bir iki pürüz var. Biz pürüzleri halletmeye çalışıyoruz. Kulüple anlaşmaya varıldığı takdirde Aboubakar Kamara’yı birkaç gün içinde transfer etmeye çalışacağız.”

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