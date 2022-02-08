Süper Lig 'de ara transfer döneminin bitmesine sayılı saatler kaldı. Ligde son sırada yer alan Yeni Malatyaspor ile yollarını ayıran Fransız orta saha oyuncusu Rayane Aabid, Kasımpaşa ile anlaşma sağladı.

İstanbul ekibi anlaşmayı resmi internet sitesinden şu ifadelerle duyurdu:

Son olarak Yeni Malatyaspor formasını giyen Fas asıllı Fransız orta saha oyuncusu Rayane Aabid, sağlık sponsorumuz Liv Hospital’da geçirdiği kontrollerin ardından Kemerburgaz Tesislerimizde Sportif Direktörümüz Emir Saraç'ın da hazır bulunduğu imza töreninde kendisini Kasımpaşamıza bağlayan sözleşmeye imza attı.