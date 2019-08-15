Süper Lig’de geçen sezonu 5. sırada bitirerek UEFA Avrupa Ligi elemelerinde mücadele eden Yeni Malatyaspor, 2. eleme turunda Slovenya’nın Olimpija Ljubljana takımını eleyerek 3. tura yükselmişti.

Bu turda Sırbistan’ın Partizan takımıyla eşleşen sarı-siyahlılar, 3-1 kaybettiği maçın rövanşında Belgrad temsilcisini Malatya’da ağırladı. Tur için 2-0 veya 3 farklı galibiyete ihtiyaç duyan Yeni Malatyaspor, karşılaşmanın 7. dakikasında Adis Jahovic’in attığı golle 1-0 öne geçti.

İlk yarıyı bu skorla önde tamamlayan sarı-siyahlılar, ikinci yarıdaki çabalarına rağmen turu getirecek golü bulamadı.

Maçı 1-0 kazanan Yeni Malatyaspor, buna rağmen organizasyona veda etti.

MAÇTAN DAKİKALAR:

GOOOOL | 7. dakikada Yeni Malatyaspor öne geçti. Mustafa Akbaş’ın uzun pasında savunmanın arkasına sarkan Jahovic, kaleci Stojkovic’in öne çıkmasını değerlendirerek ceza yayı üzerinden topu kafayla ağlara gönderdi: 1-0

15. dakikada ceza sahası içi sağ çaprazda Rahman Buğra’nın uzaklaştıramadığı topu kapan Asano’nun sert vuruşunda, meşin yuvarlak üstten auta gitti.

20. dakikada sol kanatta topla buluşan Bifouma, çalımlarla son çizgiye inerek ortasını yaptı ancak araya giren Partizan defansı, altıpasta Guilherme’den önce müdahale ettiği topu uzaklaştırdı.

30. dakikada Gökhan Töre’nin ara pasında ceza sahası içi sağ çaprazda sırtı kaleye dönük topla buluşan Bifouma’nın dönerek vuruşunda, meşin yuvarlak uzak direğin yanından dışarı çıktı.

Muhteşemsin Farnolle!

45+5. dakikada Yeni Malatyaspor yarı alanının ortalarından kazanılan faulu Tosic kullandı. Bu oyuncunun ceza sahasına gönderdiği topa sol çaprazda Sadiq kafayla vurdu. Kaleci Farnolle’ün direk dibinde engellediği topu yine Sadiq kaleye göndermek istedi. Farnolle’ün müdahale ettiği meşin yuvarlak, yan direğe çarparak altıpasa düştü. Farnolle, hızlı davranarak meşin yuvarlağın sahibi oldu.

59. dakikada sol kanatta buluştuğu topla iki kişiden sıyrılan Bifouma, ceza sahasına girdi. Bu oyuncunun pasıyla uygun durumda topu alan Chaalali’nin vuruşunda, meşin yuvarlak savunmaya çarparak kornere gitti.

79. dakikada Gökhan Töre’nin soldan ortasında Mustafa Akbaş’ın kafayla aşırdığı topa arka direkte Mina kafayla vurdu. Kaleci Stojkovic, meşin yuvarlağı güçlükle kornere çeldi.

86. dakikada Gökhan Töre’nin sağ kanattan yaptığı ortada altıpas önündeki Eren Tozlu’nun kafayla vurduğu top auta çıktı.

Karşılaşma Yeni Malatyaspor’un 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

STAT: Malatya

HAKEMLER: Chris Kavanagh (İngiltere), Daniel Richard Cook (İngiltere), Neil Davies (İngiltere)

YENİ MALATYASPOR: Fabien Ceddy Farnolle - Gökhan Töre, Murat Yıldırım, Bifouma Koulossa (Dk. 68 Fofana), Mustafa Akbaş, Adis Jahovic, Ghaylen Chaaleli, İssam Chebake (Dk. 9 Rahman), Erkan Kaş, Mina, Guilherme (Dk. 73 Eren)

PARTİZAN: Vladimir Stojkovic - Starhinja Pavlovic, Zoran Tosic (Dk. 70 Lutovac), Sadiq Umar (Dk. 90+6 Ozegovic), Takuma Asano, Sasa Zdjelar, Aleksandar Scekic, Seydouba Soumah (Dk. 81 Lazar), Bojan Ostojic, Slobodan Urosevic, Nemanja Miletic

GOLLER: Dk. 7 Jahovic (Yeni Malatyaspor)

SARI KARTLAR: Mustafa, Chaaleli, Rahman, Jahovic (Yeni Malatyaspor) - Scekic, Umar, Ostojic (Partizan)