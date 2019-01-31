Yeni Malatyaspor’da yenilgisizlik serisi sona erdi

Spor Toto Süper Lig’de 19.haftayı 32 puanla üçüncü sırada tamamlayan E.Yeni Malatyaspor ligde 5 maç aradan sonra kaybetti.

31 Ocak 2019, Perşembe 11:47
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Yeni Malatyaspor’da yenilgisizlik serisi sona erdi

Spor Toto Süper Lig’de 19.haftayı 32 puanla üçüncü sırada tamamlayan E.Yeni Malatyaspor ligde 5 maç aradan sonra kaybetti.

Süper Lig'in 19.haftasında İstanbul deplasmanında Fenerbahçe ile karşı karşıya gelen E.Yeni Malatyaspor sahadan 3-2 mağlup ayrıldı ve haftayı 32 puanda tamamladı.

Sarı kırmızılılar, Süper Lig’de 5 hafta sonra mağlup oldu. Ligin 13.haftasında deplasmanda Kasımpaşa’ya 3-0 mağlup olan E.Yeni Malatyaspor, sonraki oynadığı 5 karşılaşmada 3 galibiyet, 2 de beraberlik aldı.

14.haftada Akhisarspor ile 1-1 kalan E.Yeni Malatyaspor, 15. haftada Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u 1-3, 16. haftada Antalyaspor'u 2-0, 17. hafta Bursaspor ile 1-1 berabere kaldı. E.Yeni Malatyaspor 18.haftada Göztepe'yi 3-2 yenerken 19. haftada ise Fenerbahçe'ye 3-2 yenildi.

E.Yeni Malatyaspor, Spor Toto Süper Lig’de geride kalan 19 haftada 32 puan topladı ve haftayı üçüncü sırada tamamladı.

19 karşılaşmada 9 kez galip gelen sarı kırmızılılar, diğer karşılaşmalarda 5 beraberlik, 5’te mağlubiyet aldı. E.Yeni Malatyaspor, 19 haftalık bölümde rakip ağları 31 kez havalandırırken, kalesinde ise 21 gol gördü.

E.Yeni Malatyaspor, ligin 19. haftasında İstanbul deplasmanında Fenerbahçe’ye 3-2 mağlup oldu ve bu sezon deplasmandaki 4. mağlubiyetini aldı.

Sarı kırmızılılar, deplasmanda oynadığı 10 karşılaşmada 3 galibiyet, 3 beraberlik, 4’te mağlubiyet alarak 12 puan toplarken, deplasmanda en çok puan toplayan 6 takım içerisinde yer aldı.

İHA

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