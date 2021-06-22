Yeni Malatyaspor'da yeni sezon hazırlıkları başlıyor. Sarı Kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, takımın 2021-2022 sezonu hazırlıkları kapsamında gerçekleştireceği kamp programının belli olduğu bildirildi.

Takımın ilk etap kamp çalışmalarına 1 Temmuz Perşembe günü Malatya’da başlayacağı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"6 Temmuz’a kadar hazırlıklarına Malatya’da devam edecek olan takımımız, 2 günlük iznin ardından ikinci etap kamp çalışmaları için 8 Temmuz Perşembe günü Bolu Abant’ta topbaşı yapacak. İkinci etap kamp çalışmaları 19 Temmuz’da son bulacak. Takımımız, 2 günlük iznin ardından son etap kamp çalışmaları için 22 Temmuz’da Bolu’da tekrar toplanacak. Son etap kamp çalışmaları ise 1 Ağustos’ta son bulacak."