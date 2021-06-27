Yeni Malatyaspor, Ganalı forvet Benjamin Tetteh’in bonservisini almak için bir süredir uğraş veriyordu. Sarı-Kırmızılı ekip, Gaziantep FK’nın da istediği Ganalı forvetin bonservisi için Sparta Prag’la 3 milyon Euro karşılığında anlaşmaya vardı. Yeni Malatyaspor, geçtiğimiz sezon 650 bin Euro bedelle kiraladığı Benjamin Tetteh’le yapılan görüşmelerde mutlu sona ulaştı. Sparta Prag ile uzun süredir görüşmelerini sürdüren Sarı-Kırmızılı ekip yönetimi, Çekya temsilcisi ile el sıkıştı.

Gaziantep de peşindeydi

Erol Bulut yönetimindeki Gaziantep FK’nın da 23 yaşındaki forveti kadrosuna katmak istediği ancak Ganalı’nın futbol kariyerini Malatyaspor’da sürdürme konusunda karar verdiği öğrenildi. Yeni Malatyaspor ayrıca Alper Potuk transferinde de önemli mesafe kat etti. Tecrübeli futbolcunun transferinin de kısa süre içerisinde açıklanması bekleniyor.