Süper Lig ’in 8. haftasında ağırladığı Atakaş Hatayspor’a 2-0 yenilen Öznur Kablo Yeni Malatyaspor’da teknik direktör İrfan Buz, sergiledikleri futbolun ve aldıkları sonucun kendilerini üzdüğünü söyledi.

Buz, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, çok önemli bir müsabakaya çıktıklarını ve kazanmak için hafta içerisinde iyi hazırlandıklarını aktarırken, skorun kendisi için hayal kırıklığı olduğunu dile getirdi.

Milli maç arasına galip girmeyi planladıklarını anlatan Buz, "Maalesef istediklerimizi yapamadık. 2-0 mağlup olduk. İstediklerimizi hiçbir şekilde sahaya yansıtamadık, ona çok üzüldüm." diye konuştu.

"Her zaman Malatyaspor’umuzun iyi olmasını istiyorum"

İrfan Buz, takımın 5 haftadır kötü gittiği ve istifa etmeyi düşünüp düşünmediği yönündeki soruya, şu yanıtı verdi:

"Hakikaten baktığımızda son haftalarda skoru alamadık ama çok kötü de oynamadık. Bugün kötü oynadık, bugün yenilgiyi hak ettik. Ona çok üzülüyorum. Bir de biliyorsunuz benim Malatya ile çok farklı bir bağım var. Hiçbir zaman Malatya’nın, Malatyaspor’un kötü olmasını istemiyordum. İlk geldiğimde çok iyi hatırlıyorum, o zaman 5 puandaydık, TFF 1. Lig’deydik. Çok daha zor şartlarda ligde kaldık, ikinci senemizde Süper Lig’e çıktık, insanları sevindirdik. Üçüncü sene, geçen sene geldiğimizde 45 puanla ligde kaldık. Hep mutluluklar yaşadık ve insanlara burada o mutlulukları yaşatmaya çalıştık. Tabii ki bunun durum değerlendirmesi yönetimimizle birlikte yapılacaktır. Ben her zaman Malatyaspor’umuzun iyi olmasını istiyorum. Yönetimimizle birlikte oturacağız, konuşacağız, değerlendirme yapacağız."