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Yeni Malatyaspor’da Stephen Mallen golle başladı

Yeni Malatyaspor’da ara transfer döneminde kadroya dahil edilen Stephen Mallen, yeni takımıyla çıktığı ilk maçta Göztepe ağlarını havalandırdı.

04 Şubat 2021, Perşembe 19:27 Son Güncelleme:
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Yeni Malatyaspor’da Stephen Mallen golle başladı

Süper Lig’in 23. haftasında Göztepe'ye konuk olan Yeni Malatyaspor, iki kez geriye düştüğü maçtan 2-2'lik beraberlikle ayrıldı. Galatasaray ve Fatih Karagümrük maçlarında gol atamayan Yeni Malatyaspor, Göztepe filelerini 2 kez havalandırdı.

Yeni Malatyaspor’da ara transfer döneminde kadroya dahil edilen Stephen Mallen, yeni takımıyla çıktığı ilk maçta sarı-siyahlı ekibin beraberlik golüne imza attı.

İlk 11’de forma şansı bulan Mallen’in dışında yeni oyuncu Aly Malle de sonradan oyuna dahil oldu.

Ahmed Ildız ise bu sezon ilk golünü kaydetti.

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