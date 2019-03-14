Yeni Malatyaspor’un uzun uğraşlar sonucunda Premier Lig’den kadrosuna kattığı Aboubakar Kamara, tam anlamıyla hayal kırıklığı oldu. Kiralık geldiği kulübü Fulham’da son dönemde sık sık olay çıkartan ve İngiltere basınına haber olan Kamara, Malatya’da da durulmadı.

Boutaib’in yerine transfer edilen Kamara, geldikten sonra Malatyaspor 6 lig maçına çıkarken; bunların sadece 2’sinde oynadı. Toplam 56 dakika sahada kalan Kamara, bitmeyen sakatlıklarıyla teknik heyeti adeta usandırdı. Kapsamlı muayene sonrası doktorlar ‘sakatlığı yok’ demesine rağmen 24 yaşındaki forvet ağrıları olduğunu konusunda ısrar edince de başka doktorun bakması için hafta başında İstanbul’a gönderildi.

Tam 5 milyon Lira

“İdmana çıkarsam, sakatlığım daha ciddi boyuta ulaşır” diyerek antrenmanlarda yer almayı reddeden Kamara’nın, yarım sezon için 800 bin Euro’ya (4.9 milyon TL) Malatyaspor’a geldiği öğrenildi. Özellikle hücum bölgesinde ciddi sıkıntı yaşayan Sarı-Kırmızılı kulüp ligde son 4 maçını kaybetti.

Kamara'nın vukuatları

■ Lig maçında takım arkadaşı Mitrovic ile saha ortasında penaltı kavgasına giren Kamara, hocasını dinlemeyip atışı kullanmış ve golü kaçırmıştı.

■ Bu olayın ardından tüm takım yoga seansına katılırken, Kamara burada da rahat durmayıp, Mitrovic ile kavga etmişti.

■ Fulham’da kulüp tesislerinde kavga çıkartan Kamara, darp ve yaralama suçlamasıyla gözaltına alınmıştı. Sonrasında Kamara kadro dışı bırakıldı.