Trabzonspor karşısında alınan farklı yenilgi sonrası Yeni Malatyaspor’da transfer çalışmaları hız kazanmıştı. Özellikle savunmanın göbeğine ve orta sahaya takviye konusunda uzun süredir çalışmalar yapan Sarı Kırmızılılar, hedefteki isimlerde mutlu sona ulaştı. Teknik direktör İrfan Buz’un takımında görmeyi çok istediği eski öğrencisi Sadık Çiftpınar’la 3 yıllığına imza atıldı. Sadık, 2.5 yıl aradan sonra yeniden Yeni Malatyaspor forması giyecek.

Sporting’den onay geldi

Uzun süredir takıma kazandırılması gündemde olan Sporting’in 24 yaşındaki orta saha oyuncusu Doumbia transferinde de Portekiz temsilcisiyle olan tüm pürüzler giderildi. Oyuncuyla da yapılan görüşmelerde tüm şartlarda el sıkışan Doğu ekibi bu transferi de açıklamak üzere.